Las noticias en torno al cantante R. Kelly no paran, en esta ocasión se conoció un cambio en el lugar donde se mantendrá cumpliendo sus condenas por delitos sexuales contra menores y tráfico sexual.

¿Quién es R. Kelly y por qué fue condenado a prisión?

R. Kelly es un cantante y compositor estadounidense, conocido por sus éxitos de R&B y pop en las décadas de 1990 y 2000. Algunas de sus canciones más populares incluyen "I Believe I Can Fly", "Ignition (Remix)" y "Step in the Name of Love".

Al margen de su éxito, R. Kelly se rodeó de controversias por acusaciones de abuso sexual y conducta inapropiada hacia mujeres y niñas menores de edad.

Las acusaciones contra R. Kelly se remontan a décadas atrás. Los casos se han llevado a documentales y reportajes de investigación. Las personas que han hablado públicamente sobre sus experiencias con él, describen patrones de comportamiento manipulador y coercitivo.

¿Cuáles son los delitos que R. Kelly cometió?

En agosto del 2021, R. Kelly fue condenado en Nueva York a 30 años de prisión por crimen organizado, abusos y tráfico sexual. Luego, en febrero del 2023 le dieron una nueva condena por 20 años luego de que lo hallaron culpable de múltiples cargos adicionales de delitos sexuales, incluyendo explotación sexual de menores, pornografía infantil y extorsión.

La segunda pena llegó después de un juicio que duró varios meses, en el que varias mujeres testificaron sobre sus experiencias con el cantante y proporcionaron pruebas de su conducta inapropiada.

En resumen, la primera sentencia recoge en simultáneo la segunda, por lo que Kelly pasará 31 años tras las rejas en lugar de 50. Hoy tiene 56 años y a su salida tendría más de 80, lo que la defensa usó para que ambos castigos los cumpliera al mismo tiempo.

¿Por qué R. Kelly está en la prisión federal del condado de Granville?

R. Kelly, se encuentra actualmente preso en una prisión federal del condado de Granville, en Carolina del Norte.

Aunque por razones de seguridad y protección no se dieron detalles sobre la movilización del cantantes desde la cárcel en Chicago, se informó que

"Robert Sylvester Kelly (R. Kelly) fue transferido del Centro Correccional Metropolitano (MCC) Chicago a la Institución Correccional Federal (FCI) Butner Med I el 19 de abril de 2023", dijo en un comunicado Benjamin O'Cone, portavoz de la oficina de asuntos públicos de la Oficina Federal de Prisiones.

No está claro si será el último penal donde el acusado cumplirá sus sentencias.