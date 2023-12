Esta temporada navideña, la generosidad en las Carolinas aumenta, pues muchas personas abren su corazón para ayudar a otros y hacer que otros pasen buenas fiestas; es así que a través de plataformas como GoFundMe, una serie de personas latinas están liderando campañas para brindar ayuda a comunidades en tanto en Carolina de Norte, Carolina del Sur y América Latina a dar una feliz Navidad.

Campañas de latinos para brindar una feliz Navidad

Es así, que aquí te mostramos cinco campañas activas donde las personas pueden aportar para que la comunidad latina pase unas felices fiestas.

Tecca Need YOU (Charlotte): "Compartiendo Sonrisas en TECCA, Perú"

Nicole, una residente de Charlotte con raíces en Perú, está encabezando una campaña para TECCA, una pequeña comunidad en el sur de Perú. Su objetivo es llevar zapatos, entretenimiento y, sobre todo, alegría a aproximadamente 45 familias, la mayoría de las cuales son madres solteras y niños. Aquí puedes dar tu donación.

2023 Holiday Drive! (Albertson): "Cinco Años de Sonrisas Navideñas en HOC-Albertson"

En HOC-Albertson, una iniciativa anual de Navidad está marcando su quinto año consecutivo. Su enfoque está en respaldar a niños que enfrentan dificultades financieras en la comunidad, habiendo beneficiado a más de 330 niños y familias desde 2019. Puedes donar en el siguiente enlace.

Christmas Gifts for the Kids in Playa Zancudo (Youngsville): "Navidad Brillante para 200 Corazones en Playa Zancudo"

La campaña "Christmas Gifts for the Kids in Playa Zancudo", liderada desde Youngsville, busca recaudar fondos para proporcionar regalos a alrededor de 200 niños de Playa Zancudo, en Costa Rica. Con el objetivo de brindarles un regalo de $20 a cada uno, están comprometidos a asegurar una Navidad llena de alegría para estos niños, muchos de los cuales recibirán este gesto como su único regalo navideño. Puedes dejar tu aporte en el siguiente link.

14th Annual Parrita, Costa Rica Gift Drive (Huntersville): "Regalando Alegría a 407 Niños en Parrita, Costa Rica"

Huntersville no se queda atrás con su "14th Annual Parrita, Costa Rica Gift Drive", una campaña que busca patrocinar a 407 niños en Parrita, Costa Rica, contando con la colaboración de numerosas personas para hacer realidad este noble propósito. Aquí puedes donar.

Niños de Tejarcillos, Costa Rica (Hilton Head, Carolina del Sur): "Uniendo Sueños en Tejarcillos: Navidad para 100+ Niños"

Desde Hilton Head, Carolina del Sur, Palma Enterprises LLC está recaudando fondos para el comedor de niños de Tejarcillos, Costa Rica. Su objetivo es proporcionar juguetes para más de 100 niños y así asegurarles una Navidad inolvidable. En este enlace puedes dejar tu aportación.

Estas son algunas de varias colectas que buscan hacer que cientos de personas, especialmente niños, tengan una feliz Navidad.

