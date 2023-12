Para la familia Bravo-Maldonado, originaria de México, vivir sin un seguro médico tenía un alto costo, pues significaba sacar de su bolsillo entre $200 y $300 para cubrir cada consulta médica general, más los medicamentos y las visitas a especialistas. Al ser inmigrantes pensaban que no tenían derecho a contar con Medicaid, pero con la expansión de este beneficio, ellos se convirtieron en una de las primeras familias en inscribirse.

Se inscribieron este viernes 1 de diciembre durante un evento organizado por el Centro de Apoyo Legal de Charlotte (Charlotte Center for Legal Advocacy) en las instalaciones de Goodwill Oportunity Campus, lugar al que acudió el Gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, y el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado, Kody Kinsley, para celebrar esta ampliación del Medicaid e invitar a la comunidad a inscribirse o a inscribir a sus empleados en el caso de los pequeños negocios.

Los nuevos beneficiados son personas entre 19 y 64 años con ingresos de hasta el 138 % del nivel federal de pobreza. La expansión también beneficia a inmigrantes con estatus migratorio “calificado”, esto incluye a residentes permanentes legales, refugiados, personas a las que se les ha concedido asilo o retención de deportación, entre otros, si han estado en Estados Unidos por lo menos 5 años.

Ante la interrogante sobre el posible riesgo de que esta expansión sea eliminada durante las próximas elecciones y dependa de la siguiente administración, Cooper aclaró:

“Esta Ley de Atención Médica Asequible (ACA) y la expansión del Medicaid todavía está en peligro y, aunque no quiero entrar en temas políticos, serán en las siguientes elecciones cuando sabremos si podremos mantener lo que ya tenemos, pero lo que sí está claro para mí es que republicanos, demócratas, independientes y en todos los ámbitos apoyan la expansión del Medicaid y no solamente en Carolina del Norte, sino en todo el país… pero tenemos que seguir trabajando hasta que llegue el día en que todos tengan seguro ”.

Mientras el Gobernador ofrecía sus palabras, decenas de familias también llegaron a las instalaciones de Goodwill Oportunity Campus para inscribirse y contar con un seguro médico por primera vez.

“Hay mucha información que hasta hace un día no teníamos. Como somos inmigrantes anteriormente no teníamos Seguro Social, entonces ni siquiera habíamos intentado tener información. Anteriormente, nosotros acudimos a doctores y teníamos que pagar la totalidad de la consulta y gastábamos alrededor de $300 por cada consulta que necesitábamos, más los medicamentos y ahorita no sabemos cuándo terminaremos pagando, pero esperamos que ahora podamos contar con el servicio sin tener que pagar tanto”, dijo Araceli Bravo a La Noticia , quien fue con su esposo José Maldonado y su hijo Pablo.

A partir de ahora, Ana Elsy Restrepo, una colombiana de 63 años, también contará con un seguro médico.

“Anteriormente, no tenía seguro médico, así que yo siempre iba a una clínica y me atendían, pero no contaba con una cobertura. Ahora para mí las cosas van a cambiar y me voy a sentir más segura, porque si hay algo que me preocupa es la salud, en especial en esta edad. Ya el trabajo va a ser menos y serán menos gastos, porque yo trato de no ir al médico, de mantenerme saludable y hacer ejercicio porque mi preocupación eran las cuentas, ya que aquí es muy costosa la salud”, dijo.