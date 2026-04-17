Con el cambio de estación, la primavera nos trae un clima ideal para ver las flores y donde muchas de las plantas comienzan a mostrar sus colores vibrantes y, si eres un apasionado de la naturaleza, te contamos de algunos jardines botánicos imperdibles en Carolina del Norte.

Los 5 jardines botánicos de Carolina del Norte: ¿Cómo son y dónde están?

Sarah P. Duke Gardens:

En la zona de Durham, en 420 Anderson St, se encuentra este sitio que anualmente recibe a más de 600,000 visitantes y donde hay 55 acres de jardines especializados, en el corazón de la Universidad de Duke. La entrada es gratuita y abren desde las 8:00 a. m. hasta el anochecer.

North Carolina Botanical Garden:

Este jardín se encuentra en Chapel Hill y forma parte de la Universidad de Carolina del Norte. Tiene más de 1,000 acres de jardines de exhibición y áreas naturales.

Es gratis y se encuentra en 100 Old Mason Farm Rd, Chapel Hill. El horario habitual es de martes a domingo, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Cape Fear Botanical Garden:

Se encuentra en Fayetteville con 80 acres ubicados entre el río Cape Fear y Cross Creek, a solo dos millas del centro. El sitio cuenta con programas educativos para niños y adultos, ubicaciones de espacios privados y lugares donde sentarse. Ubícalo en 536 N Eastern Blv.

La entrada general actual es de $12 + impuestos para adultos. El horario habitual es de lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Los domingos abre sus puertas a las 12:00 p.m.

The North Carolina Arboretum:

Este idílico jardín se encuentra en la zona de Asheville, específicamente en 100 Frederick Law Olmstead Way. El sitio ofrece acres de jardines cultivados y senderos cuidados que presentan algunas de las plantas más bellas y botánicamente diversas de la región.

De abril a noviembre abrirán de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. y la entrada no tiene costo. Sin embargo, el estaionamiento se encuentra en $25.

Elizabethan Gardens:

Se encuentra en 1411 National Park Dr, Manteo, NC y tiene un costo promedio de $16 para adultos y $8 para menores. De acuerdo con su sitio web, el jardín fue creado como un monumento viviente a la época en que los colonos perdidos de Sir Walter Raleigh vivieron en este mismo lugar hace más de 400 años. Los Jardines Isabelinos son un proyecto del Garden Club de Carolina del Norte.

¿Qué es un jardín botánico?

De acuerdo con la BGCI, los jardines botánicos son instituciones que albergan colecciones documentadas de plantas vivas con el propósito de ayudar a la investigación científica, la conservación y la educación en temas de flora.

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