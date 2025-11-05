¿Te gusta tomar fotografías? No necesitas ser un fotógrafo profesional para conseguir imágenes únicas, pues con un bello paisaje y poner tu mejor sonrisa, es suficiente.

Charlotte no solo es la ciudad más grande de Carolina del Norte, es además una de las más bellas, lo que la convierte en el sitio perfecto para tomar impresionantes fotos debido a sus edificios únicos, sus espacios verdes y su variedad de atracciones.

Aquí te dejamos una guía de los mejores parques para tomar fotos en Charlotte. Los siguientes lugares no tienen costo para tomar las fotos y todos están ubicados en áreas accesibles en la ciudad. Se recomienda revisar el clima antes de pasar y también estar atento a las reglas sobre el estacionamiento.

Los mejores parques de Charlotte para tomar fotos

Romare Bearden Park

El parque Romare Bearden ubicado en el centro de Charlotte, cuenta con muchos rascacielos alrededor, lo cual es perfecto para tomar fotos imponentes. Este hermoso lugar cuenta con una terraza con diseño único, una área amplia abierta de recreación y una bella fuente que es imperdible por la noche.

Además tiene áreas de picnic apropiadas para un almuerzo al mediodía y baños públicos. El parque está cerca de algunos museos de arte de Charlotte que incluyen: el Mint Museum Uptown, Bechtler Museum of Art, Harvey B. Gantt Center for African-American Arts + Culture.

Dónde: Romare Bearden Park.

Romare Bearden Park. Dirección: 300 S Church St, Charlotte, NC 28202.

300 S Church St, Charlotte, NC 28202. Horario: Funciona las 24 horas del día

Funciona las 24 horas del día Costo: Gratis.

First Ward Park

El parque First Ward se encuentra en medio de las instalaciones de la UNC-Charlotte City Building y la biblioteca ImaginOn. Brinda una área de juegos para niños y espacios donde se albergan festivales y conciertos. Pero sin duda, lo que hace único a este lugar es la fuente ubicada en el medio del parque. Esta es la oportunidad perfecta para obtener fotos hermosas durante el día o la noche. Después de tomar las fotos puedes dirigirte hacia el Levine Museum of the New South que está al noreste del parque.

Donde: First Ward Park.

First Ward Park. Dirección: 301 E 7th St, Charlotte, NC 28202

301 E 7th St, Charlotte, NC 28202 Costo: Gratis.

Hay estacionamiento en la calle disponible, así como otros lugares de estacionamientos alrededor.

Fourth Ward Park

El Fourth Ward Park está ubicado en un área pequeña pero encantadora en el centro de uno de los vecindarios más históricos de Charlotte. Fourth Ward Park ofrece una ubicación única para presenciar la arquitectura antigua y nueva de la ciudad. Aquí sus fotos serán únicas. El parque cuenta con una hermosa área de juegos para niños, senderos para caminar y jardines. También está cerca de Discovery Place Science.

Dónde: Fourth Ward Park.

Fourth Ward Park. Dirección : 301 N Poplar St, Charlotte, NC 28202.

: 301 N Poplar St, Charlotte, NC 28202. Horario: 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

8:00 a.m. a 8:00 p.m. Costo: Gratis.

El Marshall Park es perfecto para tomar fotos

La vista al horizonte de Charlotte desde Marshall Park es una de las escenas más icónicas de la ciudad. Marshall Park tiene atractivo tanto para el día como la noche. Este parque cuenta con un lago, una fuente de agua hermosa, un anfiteatro y muchos árboles grandes para dar sombra, lo que lo convierte en un excelente lugar para relajarse y disfrutar el paisaje mientras tomas fotos si va de día. Marshall Park también tiene una estatua del Dr. Martin Luther King, Jr. lo cual le da más vida histórica a tus fotos.