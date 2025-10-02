El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, anunció el 30 de septiembre la creación del Consejo Asesor sobre Asuntos Latinos, compuesto por 30 asesores, durante una recepción por el Mes de la Herencia Hispana y Latina en la residencia ejecutiva. Con ello, agradeció a los miembros salientes que sirvieron desde 2023 y destacó la importancia de la participación latina en las políticas estatales.

“La población latina en Carolina del Norte enriquece nuestra herencia compartida y hace que nuestro estado sea más dinámico”, dijo Stein. “Este consejo aporta conocimientos valiosos a mi equipo y a mí, y queremos continuar aprovechando su experiencia.”

Objetivo del Consejo Asesor sobre Asuntos Latinos

Creado mediante la Orden Ejecutiva 27, el consejo tiene la misión de:

Explorar temas críticos para la población latina del estado.

Expandir oportunidades , reducir barreras y fortalecer contribuciones comunitarias.

Hacer recomendaciones de políticas al gobernador.

El Consejo Asesor sobre Asuntos Latinos del gobernador se reúne trimestralmente y tiene como sede el Departamento de Administración de Carolina del Norte. La co-presidencia está a cargo de Andrea Freile y Frederico Ríos, ambos con amplia experiencia en liderazgo y compromiso comunitario.

Miembros destacados

Los 28 miembros restantes, representan agencias y organizaciones clave que trabajan con la comunidad latina en todo el estado:

Cristina España: asesora en alcance comunitario, especialista en acceso lingüístico y digital. Dr. Carlos Rish: Director Médico en Centro Médico Latino, con más de 25 años brindando atención familiar. Dr. Christian Walter: director de Sylvia Mendez Newcomers School en High Point, enfocado en educación. Dr. Javier González: CEO de East Coast Migrant Head Start Project y defensor de la equidad educativa. Eliazar Posada: Director Ejecutivo de Equality NC y miembro del Concejo de Carrboro, primer latino LGBTQ electo en el estado. Elizabeth Herrera: dirige Casa Azul de Wilson, centrada en comunidades rurales latinas y acceso educativo. Esteban Guzmán: director del Small Business Center en Wayne Community College y consultor legal. Iliana Santillán: fundadora de Brava NC y exdirectora ejecutiva de El Pueblo, experta en justicia inmigrante y participación cívica. Jacquelinne Murillo: abogada de inmigración que supervisa programas para menores no acompañados. Javiera Caballero: primera concejal latina en Durham, promotora de políticas inclusivas. Vicky García: presidenta de Latino Community Credit Union, líder en inclusión financiera y banca ética. Javier Correa-Vega: líder comunitario de Winston-Salem con experiencia en seguridad pública y educación. Johnny Guadalupe-Shave: trabajador social de Medicaid en el condado de Pender. Juvencio Rocha-Peralta, Jr.: fundador y director ejecutivo de AMEXCAN. Kiara Aranda: Directora de Desarrollo de Liderazgo en LatinxEd. Kurma Murrain: aclamada poetisa, educadora y experta en ESL. Coordina programas comunitarios en el Museo Mint. Lariza Garzón: dirige las operaciones de la Hispanic Federation en Carolina del Norte y el Medio Sur. Lister Delgado: Socio Director y cofundador de Idea Fund Partners. María Mayorga: coordinadora de participación cívica en Blueprint NC. Marimer Rodríguez McKenzie: consultora de las iniciativas de acceso lingüístico del condado de New Hanover. Mary Jones: Directora de Atención al Cliente de El Futuro. Pilar Rocha-Goldberg: Presidenta y CEO de El Centro Hispano, Inc. Prudencio Martínez-Mengel: director de Programas Multilingües en Lenoir Community College. Ricardo Bello Ball: director ejecutivo de Unidxs WNC y presidente del Grupo de Recuperación a Largo Plazo de Smoky Mountain. Saira Estrada: coordinadora de Acceso a la Lengua y de Integración de Inmigrantes para la ciudad de Charlotte. Cofundadora de Speak Life and Live. Stefanía Arteaga: cofundadora y codirectora ejecutiva de Carolina Migrant Network. Yesenia Cuello: cofundadora y directora ejecutiva de NC FIELD. Zurilma Anuel: directora del Centro de Negocios para Mujeres en Asheville.



Funciones y responsabilidades

El consejo se centra en:

Asesorar al gobernador sobre políticas y programas que afectan a los latinos. Reducir barreras y desigualdades en educación, salud, empleo y servicios comunitarios. Promover la inclusión y la participación cívica en todos los niveles de gobierno y sociedad. Fortalecer la visibilidad y representación de los latinos en la toma de decisiones estatales.

En la reunión, se habló de que la formación del nuevo Consejo Asesor sobre Asuntos Latinos del gobernador refleja el compromiso de Carolina del Norte por escuchar y empoderar a la comunidad latina.