Policía sospecha que muerte de latina es femicidio

Lo que inició como una llamada de emergencia al Departamento de Policía de Greensboro por un problema de salud cambió a la investigación de un femicidio luego de que los uniformados encontraron a una mujer latina muerta el lunes 25 de agosto por la tarde.

Sospechan de femicidio

Los oficiales fueron llamados a McConnell Road en Greensboro en referencia a un reporte de “problema cardíaco”. Al llegar, localizaron sin vida a Meyling Mercedes Carrion-Ruiz, de 35 años, en el lugar.

Aunque las autoridades no han revelado la causa exacta de la muerte, están tratando el caso como un femicidio. Este hecho se convierte en el homicidio número 26 registrado en Greensboro durante lo que va del año.

Reacción de la familia

La sobrina de la víctima, Leana Carrión, solicitó el apoyo de la comunidad para cubrir los gastos de traslado de los restos de Meyling a Nicaragua. En un mensaje público, expresó:

“Pedimos su colaboración con lo que puedan para enviar los restos de mi sobrina, Meyling Mercedes Carrión Ruiz, a Nicaragua. Fue asesinada el lunes 25 de agosto, presuntamente víctima de un femicidio en el condado de Guilford. Agradezco de corazón toda colaboración.”

Cómo ayudar

La familia está recaudando fondos para el traslado internacional y los gastos funerarios. Cualquier aporte, grande o pequeño, contribuye a apoyar a los familiares en este momento de dolor.

Para colaborar, visite la página: www.gofundme.com/f/help-send-meylings-remains-to-nicaragua

Homicidios contra latinos

Las mujeres latinas representan menos del 20 % de las víctimas de homicidio de latinos entre 2013 y 2022 en Carolina del Norte. La tasa de homicidio de mujeres latinas estimada más recientemente es de alrededor de 1.5 a 2.0 por 100,000 habitantes por año durante este período.

Se estima que del total de homicidios, entre el 60 % y el 80 % se relacionan con violencia de pareja, y la mayoría de las víctimas son mujeres.

Las latinas pueden enfrentar riesgos elevados por barreras de acceso a servicios, especialmente en zonas rurales. Activistas advierten que las latinas inmigrantes tienen mayores dificultades para denunciar, acceder a servicios y escapar de relaciones abusivas por barreras de idioma, miedo e insuficiente apoyo legal y social.