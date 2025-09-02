Un joven padre de familia latino murió y otra persona resultó herida tras un intercambio de disparos el sábado 30 de agosto por la noche en Carolina del Norte, informó la Policía de Asheboro. La familia asegura que se trató de un ataque racista.

Detalles del incidente

El tiroteo ocurrió alrededor de las 7:06 p.m. en el estacionamiento de Marshall’s en 1418 East Dixie Drive. La policía encontró a Alexander Benítez Hernández, de 23 años, con una herida de bala en el pecho. A pesar de los esfuerzos de los oficiales y del personal médico, Benítez Hernández falleció en el lugar.

Otro hombre involucrado en el tiroteo fue localizado en un Ford F-250 rojo circulando a alta velocidad por East Salisbury Street. Presentaba una herida de bala en la pierna y fue trasladado a un hospital fuera del condado, donde permanece en condición estable. Las autoridades no dieron a conocer su nombre.

La investigación preliminar indica que Benítez Hernández y el otro hombre discutieron dentro de un negocio antes de trasladarse al estacionamiento, donde ambos sacaron armas de fuego y dispararon. Hasta el momento, no se han presentado cargos y el caso sigue bajo investigación.

Familia dice que fue un ataque racista

La familia de Alexander, conocido como “Chubby”, expresó su dolor por la pérdida. Su hermano Erick Benitez declaró:

“Alexander Benítez Hernández (Chubby), nos fue arrebatado demasiado pronto debido a un desgarrador acto de racismo”.

La familia busca apoyo económico para cubrir los gastos funerarios y brindar a Alexander una despedida digna. Agradecen cualquier ayuda, ya sea mediante donaciones, oraciones o difusión.

“Su fallecimiento ha dejado a nuestra familia devastada. Era un hombre amable y cariñoso que trabajó duro, amó profundamente y vivió para su esposa y sus dos hermosos hijos pequeños”, agregó Erick.

Cómo ayudar

Se puede colaborar con la familia a través de la página GoFundMe de recaudación: Honoring Chubby’s Memory.

El incidente ha dejado a la comunidad en shock y luto en la comunidad. Alexander era descrito por su familia como un padre dedicado y esposo amoroso, y su muerte genera un llamado a la unidad y solidaridad.