El programa UNCG CHANCE ya ha abierto su convocatoria para el verano de 2026. Este campamento busca preparar a los estudiantes con conexiones, liderazgo y conocimientos clave para navegar el ingreso a la universidad.

Este es un programa intensivo de cuatro días, en el que la Universidad de Greensboro se enfoca en la preparación universitaria y el crecimiento personal, brindando a los participantes conocimientos invaluables y conexiones para prosperar académica y profesionalmente.

CHANCE: cuándo y dónde será

Conocido como el Campamento Hispano Abriendo Nuestro Camino a la Educación (CHANCE), el programa se realizará del 14 al 18 de julio en la Universidad de Carolina del Norte Greensboro (UNCG).

Este se centra en la preparación universitaria y el crecimiento personal, brindando a los participantes conocimientos y conexiones para esta etapa de la vida.

Para participar, se requiere:

Ser latino.

Ser estudiante de secundaria con un GPA mínimo de 2.8 .

. Esta cursando el grado 11°

Presentar un expediente académico oficial (transcripts) de la escuela secundaria.

(transcripts) de la escuela secundaria. Cubrir una tarifa de inscripción no reembolsable de $65, la cual debe pagarse a más tardar dos semanas después de haber sido seleccionado.

¿Qué pueden esperar los estudiantes?

Interactuar con profesores, estudiantes y personal universitario

Desarrollar una red de apoyo entre compañeros

entre compañeros Sesión de admisión a la educación superior y ayuda financiera

a la educación superior y ayuda financiera Explorar organizaciones en el campus

en el campus Participar en actividades deportivas y culturales

Experimentar un día en la vida de un estudiante universitario

Fomentar habilidades de trabajo en equipo y liderazgo

de trabajo en equipo y liderazgo Aprender sobre responsabilidad cívica

Si deseas asegurar tu lugar, puedes completar el formulario de solicitud en línea, visitando el siguiente enlace.

Como parte del proceso, se incluye un ensayo opcional (de 200 a 650 palabras) donde podrás compartir una experiencia significativa de tu vida que haya marcado tu camino hacia la educación superior.

Para más información o dudas sobre el proceso, puedes contactar directamente a la Oficina de Admisiones de Pregrado de UNCG: 336-334-5243 o enviando un corre electrónico a: admissions@uncg.edu.

Para preguntas en español envía a: