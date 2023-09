Los estudiantes y miembros de la comunidad de Guilford Technical Community College (GTCC) podrán acceder a alimentos frescos y carne gratis, gracias a un nuevo proyecto que permitirá que esto suceda.

¿De qué trata el programa de alimentos gratis para la comunidad?

La iniciativa, respaldada por una inversión conjunta de $9,000 provenientes de Titan Link y la Fundación GTCC, tiene como objetivo brindar apoyo en medio de desafíos no académicos que enfrentan los estudiantes y la comunidad en general, como la inseguridad alimentaria.

Además de alimentos frescos y carne, la distribución incluirá alimentos no perecederos, pan y refrigerios para llevar, brindando una variedad de opciones para satisfacer las necesidades alimentarias de los beneficiarios.

Alimentos frescos, carne y no precederos podrán adquirirse. Foto: ©Jonathan W. Cohen / Adobe Stock

¿Cuándo y dónde se podrán acceder a estos alimentos gratis?

La asociación con GTCC permitirá que el proyecto lleve su camión de comida Fresh Mobile Market al campus de High Point todos los primeros miércoles de cada mes durante un año.

La primera distribución está programada para el miércoles 6 de septiembre, de 10 a 11:30 AM., en el estacionamiento adyacente al Johnson Warehouse en 719 S. Hamilton St., High Point. Las siguientes fechas de distribución son las siguientes:

Miércoles 6 de septiembre

Miércoles 4 de octubre

Miércoles 1 de noviembre

Miércoles 6 de diciembre

Miércoles 1 de enero

Miércoles 7 de febrero

Miércoles 6 de marzo

Miércoles 3 de abril

Miércoles 1 de mayo

La asociación entre GTCC, Titan Link y el Proyecto Out of the Garden resalta el poder de la colaboración comunitaria para abordar desafíos críticos y brindar apoyo esencial a quienes más lo necesitan. A medida que la distribución de alimentos frescos y carne comienza en el campus de High Point, se espera que esta iniciativa deje un impacto duradero en la comunidad GTCC.

¿Qué son Titan Link y Proyecto Out of the Garden?

Titan Link, conocido por proporcionar recursos y orientación sobre temas como vivienda, transporte y asistencia financiera de emergencia, une fuerzas con el Proyecto Out of the Garden para llevar a cabo esta valiosa misión.

El Proyecto Out of the Garden, una organización sin fines de lucro con base en Triad, ha estado sirviendo a la comunidad desde 2008 al proporcionar alimentos esenciales a quienes más lo necesitan. Su compromiso con la lucha contra el hambre ha llevado a la distribución de millones de comidas a lo largo de los años, atendiendo a miles de estudiantes y familias en la región.

Si quieres más información sobre la entrega de alimentos, puedes entrar a este link.

