Buscan a conductor que mató a joven motociclista de 22 años

La policía busca a un conductor que atropelló y mató a un joven motociclista latino, de apenas 22 años de edad, y luego huyó de la escena, al este en Greensboro, en Carolina del Norte.

Yahir Durán García, un joven de 22 años que vivía en Graham, Carolina del Norte, falleció la noche del viernes 12 de septiembre en un accidente de motocicleta en la autopista I-40 East, cerca de West Gate City Boulevard.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:00 p.m., cuando la motocicleta en la que viajaba Durán García colisionó con otro vehículo y perdió la vida a causa de sus heridas.

La policía informó que el otro automóvil involucrado no permaneció en la escena. Se describe como un sedán oscuro, verde o negro, posiblemente con daño en la rueda trasera izquierda o guardabarros.

La Unidad de Reconstrucción de Choques de la Policía de Greensboro investiga el accidente. Buscan determinar las causas exactas y localizar al conductor del vehículo que se dio a la fuga.

Repatriación y apoyo de joven motociclista

Los padres de Yahir, que viven en México, desean despedirse de su hijo por última vez. Familiares y amigos han iniciado una campaña de recaudación de fondos para cubrir los costos de repatriación y permitir que la familia pueda rendir homenaje a Yahir.

Clarissa Martínez, organizadora de la campaña, expresó:

“Con mucho dolor compartimos la pérdida repentina de nuestro querido Yahir, quien falleció esta mañana en un accidente de motocicleta. Tenía solo 22 años, lleno de vida, alegre y muy querido. Sus padres están en México y desean ver a su hijo por última vez. Estamos recaudando fondos para enviar su cuerpo a casa y que su mamá y papá puedan despedirse de él. Cualquier apoyo —donaciones, oraciones o compartir esta página— significa mucho para nosotros. Gracias de todo corazón.”

Cómo ayudar

La comunidad puede apoyar a la familia a través de donaciones, oraciones y difusión de la campaña para garantizar que los padres de Yahir puedan despedirse de su hijo y enfrentar este momento tan difícil.

Para enviar un aporte económico, visite: GoFundMe – Repatriación de Yahir Durán García