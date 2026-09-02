Familia de joven latino que murió por ameba come cerebros pide ayuda

Una familia latina de Carolina del Norte atraviesa una tragedia tras la muerte del joven Moisés Ponce Mendoza, quien contrajo una rara infección por la llamada “ameba come cerebros”.

El adolescente falleció el 31 de agosto después de enfermar por Naegleria fowleri, una ameba que puede encontrarse en aguas dulces cálidas. La familia vive en el área de Burlington.

Su familia había iniciado una campaña de recaudación para enfrentar los gastos relacionados con su hospitalización y pedir apoyo.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) confirmó inicialmente que un adolescente estaba gravemente enfermo por esta infección. Posteriormente, la agencia expresó sus condolencias por su fallecimiento.

“Expresamos nuestras condolencias a la familia, los amigos y la comunidad afectados por esta pérdida”, señaló el NCDHHS.

Todo comenzó con fuertes dolores de cabeza

Mónica Mendoza, madre del adolescente, relató que los primeros síntomas fueron fuertes dolores de cabeza.

Según escribió en una campaña de GoFundMe, llevó inicialmente a Moisés a un hospital de Burlington.

La madre aseguró que un médico lo examinó y posteriormente les indicó que podían regresar a casa. Sin embargo, afirmó que la condición de su hijo empeoró rápidamente.

A la mañana siguiente acudieron a UNC Hospital, donde, según Mendoza, los médicos detectaron la infección por Naegleria fowleri.

“Desde ese momento, nuestra vida cambió por completo”, escribió la madre.

La familia señaló que Moisés quedó en coma mientras los médicos intentaban combatir la enfermedad.

¿Qué es la “ameba come cerebros”?

La Naegleria fowleri, también llamada “ameba come cerebros”, es un organismo unicelular que suele encontrarse en aguas dulces cálidas, como lagos y ríos.

Puede provocar una infección conocida como meningoencefalitis amebiana primaria (MAP) cuando el agua contaminada entra por la nariz y la ameba alcanza el cerebro.

La enfermedad no ocurre por beber agua contaminada, según las autoridades sanitarias.

Los síntomas pueden comenzar con dolor de cabeza intenso, fiebre, náuseas y vómitos.

Posteriormente, pueden aparecer rigidez en el cuello, convulsiones y coma.

La enfermedad avanza rápidamente y con frecuencia provoca la muerte aproximadamente cinco días después de comenzar los síntomas.

Familia pide ayuda para Moisés

Antes del fallecimiento, la madre explicó que la emergencia había generado gastos médicos, transporte, alimentación y otras necesidades.

“Cualquier cantidad, sin importar lo pequeña que sea, puede hacer una gran diferencia para nuestra familia”, dijo Mónica Mendoza.

La familia también pidió a quienes no pudieran contribuir económicamente que compartieran la campaña y mantuvieran a Moisés en sus oraciones.

Si pude ayudar, visite la página: gofundme.com/f/la-historia-de-moises-ponce-mendoza

NCDHHS informó que estaba investigando la fuente de exposición del adolescente. La información proporcionada no identifica dónde contrajo la ameba.