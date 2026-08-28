Carolina del Norte: Adolescente grave por “ameba come cerebros”

Un adolescente de Carolina del Norte está gravemente enfermo debido a una rara infección causada por la llamada "ameba come cerebros", Naegleria fowleri.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) confirmó el caso y señaló que el paciente recibe atención médica.

Las autoridades investigan dónde pudo haberse producido la exposición. NCDHHS no divulgará más información sobre el adolescente para proteger la privacidad de su familia.

La Naegleria fowleri se encuentra naturalmente en aguas dulces cálidas, como lagos, estanques y ríos.

¿Cómo ocurre una infección por Naegleria fowleri?

La infección puede ocurrir cuando el agua contaminada entra por la nariz y la ameba llega al cerebro. Esto puede suceder durante actividades como nadar, saltar al agua, bucear o practicar esquí acuático.

La ameba no causa esta enfermedad cuando una persona la ingiere, según las autoridades de salud. Tampoco se encuentra en agua salada ni en piscinas que reciben mantenimiento adecuado y tratamiento con cloro.

“Si bien estas infecciones son muy raras, este es un recordatorio importante de que esta ameba está presente en nuestro estado y en todo Estados Unidos”, dijo el epidemiólogo estatal Zack Moore.

¿Cuáles son los síntomas de la ameba come cerebros?

La infección de la llamada ameba come cerebros causa una enfermedad conocida como meningoencefalitis amebiana primaria (MAP). Los primeros síntomas incluyen dolor de cabeza intenso, fiebre, náuseas y vómitos.

Posteriormente, la enfermedad puede provocar rigidez en el cuello, convulsiones y coma.

Una vez que aparecen los síntomas, la enfermedad avanza rápidamente y frecuentemente provoca la muerte en aproximadamente cinco días, según NCDHHS.

Sin embargo, estas infecciones son extremadamente raras. Generalmente, Estados Unidos registra menos de 10 casos de MAP cada año.

Calor aumenta las condiciones favorables para la ameba

Los casos suelen ocurrir durante períodos prolongados de altas temperaturas.

El calor puede aumentar la temperatura del agua y reducir sus niveles, creando condiciones favorables para la ameba.

La Naegleria fowleri crece mejor en temperaturas elevadas, que pueden alcanzar hasta 115 grados Fahrenheit.

Las autoridades aclararon que no existe una manera de eliminar completamente esta ameba del medio ambiente.

¿Cómo reducir el riesgo al nadar?

NCDHHS recomienda tomar precauciones durante actividades en aguas dulces cálidas:

Evite que el agua entre por la nariz. Puede utilizar pinzas nasales o mantener la cabeza fuera del agua.

Puede utilizar pinzas nasales o mantener la cabeza fuera del agua. No sumerja la cabeza en aguas termales.

Evite saltar o bucear en agua dulce cálida durante períodos con altas temperaturas y bajos niveles de agua.

durante períodos con altas temperaturas y bajos niveles de agua. No remueva sedimentos en áreas poco profundas de agua dulce cálida.

Las autoridades enfatizan que la infección sigue siendo muy poco frecuente. Sin embargo, recomiendan conocer el riesgo y tomar precauciones durante los meses más cálidos.