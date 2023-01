El FaithAction ID se ha convertido en una identificación muy utilizada por habitantes de Carolina del Norte que no tienen papeles, y por primera vez llegará a Wilmington. Aquí te contamos cómo puedes obtenerla.

Sin lugar a dudas que la identificación llegue a esta parte del estado es algo importante, esto ocurrió gracias al trabajo intenso hecho por el Centro Hispano/Latino Alliance en UNCW junto con FaithAction, el cual ahora dará frutos.

"Es la primera jornada no sólo del año, sino la primera en la historia de la ciudad Wilmington, es una iniciativa que empezamos antes de la pandemia, y teníamos mucha esperanza. Ya estábamos listos para iniciar, pero la pandemia básicamente nos cerró todo, entonces hemos tenido que reiniciar, pero ya estamos listos con la misma energía. "Empezamos a dialogar una vez más el tema en agosto y ya tenemos los planes de empezar la primera ronda de inscripciones el 27 y el 28 de enero". Comentó Edemira Segovia, directora del Centro Hispano/Latino Alliance en UNCW.

¿Para qué sirve el FaithActon ID y por qué es valioso sacarla?

Esta credencial ayudará que las personas que no tienen una identificación, finalmente puedan tenerla; lo cual significa poder acceder a servicios y poder presentarse en cualquier parte. No importa el estatus migratorio o de dónde vienen quienes quieran acceder a ella, pues podrán hacerlo sin ningún problema.

"La gente va a poder ir a la escuela, a recoger a sus niños sin tener miedo, sin tener dificultades en poder identificarse. También van a poder ir al hospital, para visitar a sus seres queridos, familiares y amigos. Porque siempre piden identificación como visitante del hospital. Con la policía vamos a poder edificarnos si somos víctimas de un crimen o si nos encontramos inconscientes o incapaces de poder hablar, van a poder identificarnos. Vamos a poder tener una identificación en Estados Unidos y eso es algo muy poderoso". Dijo por su parte Amanda Bommershine, profesora de español y lingüística en UNCW.

¿Cuándo y dónde será la primera jornada para sacar la identificación en Wilmington?

Los próximos 27 y 28 de enero en la Iglesia Christ Community (4555 Fairview Drive en Wilmington). Se espera atender a 375 personas en cinco sesiones de 75 cada una. Esperando que ésta sea la primera de muchas jornadas.

"Queremos mantener el número más controlado, porque es la primera vez que lo estamos haciendo; todas estas iniciativas son hechas por voluntarios. La comunidad se siente bastante cómoda y confiada en el lugar donde estamos llegando (la iglesia Christ Community), ya más adelante, cuando tengamos una capacidad mayor, esperamos hacerlo en un centro mucho más grande". Comentó Edemira sobre la organización del evento.

Centro Hispano/Latino Alliance en UNCW ha estado trabajando en la comunidad de Wilmington y el condado de New Hanover para que acepten la ID de FaithActon, para que la gente se sienta más segura, incluso con la policía, a quien la gente suele tenerle miedo.

"Esto es un impacto increíble que se está esperando en la comunidad. Tenemos convenios con las agencias grandes: con el Departamento de Policía de Wilmington, el Departamento del Alguacil del condado de Hannover, con las escuelas públicas en Hannover, con el Hospital Regional, con el departamento de policía de la Universidad, también con un centro de albergue para personas que no tienen a casa, y en la lista va a seguir creciendo". Detallo Edemira sobre las alianzas que se han realizado con los años.

Saben que la confianza es importante, por lo que el trabajo ha sido arduo para que conseguir entablar estas relaciones que apoyen a la comunidad.

"Es la relación y ese sentido de confianza que se sigue desarrollando. Sabemos qué la confianza, especialmente con la policía, es un poquito difícil de entablar, pero ya tenemos relación con ellos de tiempo. Esto es una iniciativa que todos le están dando la bienvenida y es un beneficio para todos, porque en todo momento uno quiere tener la oportunidad de ser identificado. Dijo por su parte Amanda.

Miles de personas ya cuentan con su FaithAction ID en todo Carolina del Norte. (Foto: FaithAction)

Usar el FaithAction ID como identificación comunitaria

El Centro Hispano/Latino Alliance está buscando que no solo las personas que no tienen papeles utilicen la identificación, pues esperan que todo mundo lo haga para homogeneizar las mismas y no tener diferencias entre los que tienen identificación de Estados Unidos y quienes no.

"El hecho es que todos vamos a tener acceso a esta identificación, ya no vamos a tener a que presentar diferentes documentos, que terminan entablando confusión, especialmente en las escuelas. Que esta credencial nos identifique como miembros de esta comunidad de Wilmington. "Por eso es que estamos abogando y haciendo todo lo posible por normalizar el uso de esta identificación. No importa si uno tiene acceso a documentos estadounidenses o no. De esa manera ya no estamos a dividiendo y separando aquellos que tienen acceso a un documento, sea americano o no". Resaltó Edemira, motivando a la gente a que saque su ID.

Cómo conseguir el FaithAction ID en Wilmington

El evento en Wilmingto se realizará los días 27 y 28 de enero. Para poder acceder a la identificación hay que cumplir los siguientes requisitos:

Sacar una cita, lo cual puedes hacerlo en este link

Una identificación, sin importar el país o si está vencida

Un comprobante de domicilio que no pase de 3 meses

$10 en efectivo.

La FaithAction ID es únicamente para mayores de 18 años; sin embargo, se sacará una identificación para menores de edad que no tendrá costo.

Durante los dos días también habrá diferentes agencias prestando servicios a todos los asistentes.

"Estará agencia local que ayuda a los que necesiten una despensa, va habrá una para todas las familias que lleguen al evento. También el hospital local hará chequeos médicos sin cobrar y el Departamento de Salud del condado aplicará vacunas de COVID y de gripe, vamos a tener organizaciones grandes y también unas más locales". Destacó Amanda sobre los recursos que estarán entregándose ese día

Este primer evento en Wilmington, se espera que sea el primero de muchos y que sirva para poder apoyar a miles de personas que no cuentan con una identificación y que sirva para unir a la comunidad.