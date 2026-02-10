Elecciones primarias: Empieza el voto anticipado, ¿cómo participar?

La votación anticipada en persona para las elecciones primarias de 2026 en Carolina del Norte comienza este jueves 12 de febrero. Este período permite a los votantes emitir su voto antes del día oficial de la elección y ofrece registro el mismo día en los sitios habilitados.

Las autoridades electorales instan a la comunidad a informarse, participar y preparar con tiempo su proceso de votación.

Fechas clave del calendario electoral

12 de febrero: Inicia la votación anticipada en persona.

Inicia la votación anticipada en persona. 28 de febrero (3:00 p.m.): termina la votación anticipada.

termina la votación anticipada. 3 de marzo: Día de las Elecciones Primarias.

¿Qué son las elecciones primarias?

Las elecciones primarias determinan qué candidatos de cada partido avanzan a la elección general de noviembre.

Reglas básicas:

Votantes afiliados a un partido solo pueden votar en la primaria de su partido.

Votantes no afiliados pueden elegir una papeleta partidista (demócrata, republicana o libertaria) o una boleta no partidista si está disponible en su jurisdicción.

papeleta partidista (demócrata, republicana o libertaria) o una boleta no partidista si está disponible en su jurisdicción. Este año hay primarias demócratas, republicanas y libertarias.

¿Quién puede votar?

Para participar debe:

Ser ciudadano estadounidense.

Estar registrado para votar en su condado.

Vivir en el distrito correspondiente.

Debe tener por lo menos 18 años de edad.

Durante la votación anticipada se permite el registro el mismo día. En el condado de Mecklenburg, los votantes registrados pueden usar cualquier centro de votación anticipada habilitado.

Cargos que aparecen en la papeleta

Entre los puestos en la papeleta de estas elecciones primarias se incluyen:

Senado federal

Cámara de Representantes federal

Senado estatal de Carolina del Norte

Cámara estatal de Carolina del Norte

Corte de Apelaciones

Corte de Distrito

Junta de Comisionados del Condado (At-Large y distritos)

Alguacil del condado

Horarios de votación anticipada en Mecklenburg

Lunes a viernes: 8:00 a.m. – 7:30 p.m.

Sábados: 8:00 a.m. – 12:00 p.m.

Domingos: 1:00 p.m. – 5:00 p.m.

El condado cuenta con múltiples centros de votación anticipada y el votante puede acudir a cualquiera de ellos. Para conocer los lugares de votación, visite: https://vote.mecknc.gov/upcoming-elections

Cómo ver su papeleta de muestra

Los votantes pueden consultar su papeleta de muestra usando la herramienta de búsqueda de votantes de la Junta Electoral estatal, donde aparece:

Su registro

Distritos asignados

Cargos y contiendas que podrá votar

Disponible a través de la página: ncsbe.gov/voting/sample-ballot

Requisito de identificación con foto

Al votar en persona deberá mostrar una identificación con foto válida. La más común es la licencia de conducir, pero existen otras formas aceptadas.

Si no presenta ID, puede:

Completar un formulario explicando el motivo, o Mostrar su identificación en la oficina electoral del condado antes de la fecha límite posterior a la elección.

Información sobre los candidatos

Para más información sobre los candidatos en español, visite la página: https://ballotpedia.org/North_Carolina_elections,_2026