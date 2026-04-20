El Centro para Mujeres Empresarias de Charlotte (The Women's Business Center of Charlotte) invita a la B.O.S.S. Conference 2026 para celebrar sus 10 años de impacto en la comunidad empresaria local.

“Estamos celebrando una década de impacto del Women's Business Center y queremos enfocarnos en sesiones educativas para que los negocios analicen qué es lo que han hecho en los últimos años y cómo es que se están preparando y mejorando para que tengan más éxito. Por eso el lema de este año es ‘Cimientos sólidos para futuros más brillantes’”, dijo a La Noticia, Rocío González, directora ejecutiva de The Women's Business Center of Charlotte.

¿Qué esperar de la conferencia?

El Centro para Mujeres Empresarias (WBCC) ha apoyado a mujeres y hombres a crear y hacer crecer sus negocios con cursos gratuitos, recursos e información. En una década han orientado a más de 7,700 emprendedores en 12 condados de Carolina del Norte.

Desde hace seis años, la organización realiza esta conferencia, conocida como B.O.S.S. Conference, por las iniciales en inglés de construir, oportunidades, estrategia y éxito y también por sus temas. Este año son:

Construyendo estrategias empresariales para pequeñas empresas y startups: Implementación de sistemas clave como contabilidad y gestión de clientes, y el uso de tecnología, como inteligencia artificial, para optimizar las operaciones.

para pequeñas empresas y startups: Implementación de sistemas clave como contabilidad y gestión de clientes, y el uso de tecnología, como inteligencia artificial, para optimizar las operaciones. Oportunidades y estrategias para establecer relaciones comerciales con grandes corporaciones y organizaciones gubernamentales, con el fin de acceder a contratos a gran escala .

. El éxito es la recompensa: un panel de discusión con empresarias exitosas que compartirán sus experiencias, desafíos y consejos sobre cómo hacer crecer y mantener un negocio.

Panel de discusión del B.O.S.S. Conference 2025 (Foto: cortesía The Women's Business Center of Charlotte).

“Todos estos temas educativos son enfocados y pensados para los participantes, idealmente pequeñas empresas, emprendedores, hombres y mujeres que piensan en abrir un negocio o empresas más formadas que buscan contratos a mayor escala y crecer”, añadió Rocío.

¿Cuándo y dónde es la conferencia?

Las conferencias son en inglés, se llevarán a cabo el jueves 21 de mayo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en el UNC Charlotte Marriott Hotel & Conference Center, ubicado en 9041 Robert D. Snyder Rd, Charlotte, NC 28262.

El evento tiene un costo de $250 más impuestos e incluye asistir a las conferencias, desayuno, almuerzo y un espacio para actividades de entretenimiento, como presentaciones de baile de países latinoamericanos, africanos y de Filipinas, espacio de networking y recepción con espacio para la música y el baile.

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