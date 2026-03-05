La comunidad de Charlotte y otras ciudades de Carolina del Norte tendrá la oportunidad de acceder a medicamentos gratuitos gracias a la iniciativa de la Farmacia Móvil de NC MedAssist, un programa que distribuye medicinas sin costo a personas de bajos recursos y sin seguro médico en diferentes comunidades del estado.

Con esta iniciativa, muchas familias podrán aliviar la carga económica que representa comprar medicamentos. Estos eventos son abiertos al público y no se requiere identificación o prueba de ingresos. Las personas deben tener al menos 18 años para recibir medicamentos.

Medicina gratis en Charlotte

Este evento se realizará el viernes 13 de marzo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. en Parkwood Institutional CME Church. La dirección es: 802 Tom Hunter Rd, Charlotte, NC 28213. Interesados deben completar el formulario disponible en el siguiente enlace.

¿Qué medicamentos se entregarán gratis?

NC MedAssist ofrece medicamentos de venta libre sin costo alguno. Entre los productos disponibles se incluyen:

Tratamiento para el control de alergias como: Claritin, Allegra, aerosoles nasales y Benadryl.

para el control de alergias como: Claritin, Allegra, aerosoles nasales y Benadryl. Medicamentos para el resfriado , la gripe, congestión, jarabes para la tos y otros síntomas.

, la gripe, congestión, jarabes para la tos y otros síntomas. Antiácidos y productos para la acidez o diarrea .

. Gotas oculares.

Anticonceptivos de emergencia.

de emergencia. Bandas adhesivas y antibióticos tópicos como Neosporin y Bacitracin, entre otros, para primeros auxilios .

. Gomas y pastillas para reemplazo de nicotina.

Medicinas para dolor y malestar como: Ibuprofeno (Advil, Motrin), Naproxeno (Aleve), Paracetamol (Tylenol), polvos para dolor (Goodies, BC, Alka-Seltzer)

como: Ibuprofeno (Advil, Motrin), Naproxeno (Aleve), Paracetamol (Tylenol), polvos para dolor (Goodies, BC, Alka-Seltzer) Medicamentos para dolor de cabeza y migraña.

Tratamientos para el acné, sarpullido o picazón .

sarpullido o picazón Multivitamínicos para adultos, suplementos para el estrés, prenatales, vitamina C, entre otros.

Los participantes pueden seleccionar hasta 6 artículos, con un límite de uno (1) por categoría. Además, en el formulario podrás solicitar artículos específicos según disponibilidad al escribirlos al final en “Specific Item Request”.

Más eventos con medicinas gratis

Ciudades del condado de Vance

Fecha : viernes 13 de marzo

: viernes 13 de marzo Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Vance Granville Community College - Civic Center

: Vance Granville Community College - Civic Center Dirección : 200 Community College Road, Henderson, NC 27537

: 200 Community College Road, Henderson, NC 27537 Inscripción en el siguiente enlace.

En el condado de Wake

Fecha : sábado 21 de marzo

: sábado 21 de marzo Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Christ the King Lutheran Church

: Christ the King Lutheran Church Dirección : 600 Walnut St, Cary, NC 27511

: 600 Walnut St, Cary, NC 27511 Inscripción en el siguiente enlace.

En el condado de Transylvania

Fecha : sábado 28 de marzo

: sábado 28 de marzo Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Transylvania Activity Center Gymnasium

: Transylvania Activity Center Gymnasium Dirección : 1078 Ecusta Rd. Brevard, NC 28712

: 1078 Ecusta Rd. Brevard, NC 28712 Inscripción en el siguiente enlace.

Todo el año, NC MedAssist realiza jornadas en distintas ciudades de Carolina del Norte. El registro abre un mes antes de cada evento. Para conocer las próximas fechas de entrega de medicamentos, visita el siguiente enlace.