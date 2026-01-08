Activistas de la organización Siembra NC denunciaron, el 7 de enero, que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) agredieron a dos ciudadanos estadounidenses en Salisbury, Carolina del Norte, tras detener a dos trabajadores de la construcción.

El incidente ocurrió el 5 de enero de 2026. Las víctimas fueron Edwin Godínez, de 29 años de edad, y Yair Alexander Nápoles, de 22 años. Ambos llegaron a recoger un camión de trabajo tras la detención de dos empleados de la empresa familiar.

Detención, grabación y uso de la fuerza

Según Siembra NC, agentes rodearon el vehículo de Godínez y Nápoles. Los oficiales exigieron que dejaran de grabar y luego los sacaron por la fuerza del automóvil.

“Exigimos que estos agentes dejen de abusar de nuestra comunidad”, declaró Godínez. Aseguró que ICE está arrestando trabajadores, no criminales peligrosos.

Por su parte, Nápoles denunció perfil racial. “Seguían diciendo que yo no era ciudadano”, afirmó. Nápoles nació en Roxboro, Carolina del Norte.

Impacto en un pequeño negocio familiar

Teresa De La Rosa, madre y copropietaria de la empresa de construcción, expresó indignación por la agresión y por la pérdida de dos empleados clave. Los detenidos fueron Adelso Pérez Sales y Alejandro Domingo Ambrosio Bamaca.

Ambos trabajadores eran supervisores y ayudaron a construir la empresa desde sus inicios, aseguraron. La compañía ofrece servicios residenciales como concreto, techado y colocación de azulejos.

“Vamos a retrasarnos y perder clientes”, dijo De La Rosa. Criticó que los agentes dejaron un camión y una excavadora en la vía, sin permitir moverlos antes de la detención.

ICE: Denuncias de abuso y detenciones sin una orden

Nikki Marín Baena, codirectora de Siembra NC, alertó sobre operativos agresivos. Afirmó que ICE usa vehículos sin marcas, equipo táctico y cubiertas faciales.

“Necesitamos mantenernos alertas para proteger a nuestras comunidades”, dijo Marín Baena. Denunció detenciones indiscriminadas y sin orden judicial.

La Noticia pidió un comentario a ICE sobre el incidente, pero todavía no hemos recibido respuesta.

Capacitaciones comunitarias y derechos constitucionales

Siembra NC anunció capacitaciones comunitarias para aprender a verificar operativos de ICE. También promoverá espacios laborales como “4th Amendment Workplaces”.

Estas acciones buscan proteger derechos constitucionales de dueños de negocios, empleados y clientes. La organización pide unidad comunitaria y respeto a los derechos civiles.

Para más información sobre futuras capacitaciones, visite la página web: https://defendandrecruit.org/events/