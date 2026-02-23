La Corte de Inmigración de Charlotte registra una drástica disminución en el número de inmigrantes que se presentan a sus audiencias. Dos de cada tres faltan a sus citas, lo que trae como consecuencia una orden de deportación automática.

Entre octubre y diciembre de 2025, de los 6,003 casos programados, 4,171 inmigrantes no se presentaron, según datos del Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse de Nueva York. Esto al 70 %.

Esta tendencia ha sido consistente desde el Año Fiscal 2025, cuando más de la mitad de los casos (16,208 de 33,141) fueron marcados por ausencias.

Dejan de ir por miedo

Para entender este fenómeno, La Noticia consultó a la abogada del Centro de Apoyo Legal para Inmigrantes en Charlotte, Ruth Santana, quien explicó que la creciente deserción de audiencias se debe, en gran medida, al temor que sienten muchos inmigrantes ante la presencia de oficiales de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en la corte.

“Lo que hemos visto es que el número de personas que iban a la corte (de inmigración) empezó a menguar. Pensamos que es por el hecho de que oficiales de ICE han estado presentes allí en la corte… Sí, han tomado a personas de ahí y se las han llevado, pero esporádicamente. No es frecuente, como antes, que venían dos o tres veces por semana. Yo creo que el mes pasado (enero de 2026), incluso solo los vimos una vez”, indicó Santana.

Más de 5,000 órdenes de deportación

No presentarse a la corte puede resultar en una orden de deportación inmediata, conocida legalmente como orden de remoción, y, de hecho, esta fue la decisión del juez en 5,069 casos en los últimos tres meses (85 %). Algunos de los resultados de quienes sí se presentaron en su audiencia fueron:

405 procedimientos terminados.

288 inmigrantes optaron por una salida voluntaria del país.

del país. 72 alivios migratorios otorgados.

otorgados. 30 miedos razonables o creíbles no encontrados o concedidos ( solo tres personas obtuvieron esta protección ).

). 2 órdenes de retención.

De los 6,003 casos programados entre octubre y diciembre de 2025 en la Corte de Inmigración de Charlotte, la mayoría son de inmigrantes que viven en las Carolinas: 3,500 reportaron vivir en Carolina del Norte y 1,856 son de Carolina del Sur.

Por nacionalidad, la mayoría de los inmigrantes provienen de países como México, con 1,773 casos, seguido de Honduras (1,300) y Guatemala (674), Venezuela (389) y Colombia (309).

Alternativas para no presentarse a la corte

En la Corte de Inmigración de Charlotte, las audiencias suelen ser iniciales; esto quiere decir que son para presentarse, identificar al inmigrante, iniciar peticiones de alivios migratorios y programar nuevas audiencias para presentar las pruebas que sustentan este caso.

No es la que decide si se otorga o no el caso, solo es la que le permite al inmigrante iniciar su petición que luego va a otorgarse o negarse en otras cortes, como, por ejemplo, la Corte de Inmigración de Richmond.

Sin embargo, como todo este proceso suele ser intimidante para el inmigrante, Santana explica que, para evitar una orden de deportación por no ir y garantizar una mejor protección, lo mejor es buscar a un abogado y solicitar una audiencia virtual.

“La corte está tratando de reforzar que las personas busquen abogados porque, al tener un abogado, uno no tiene que presentarse físicamente en la corte, sino que sería en una computadora, entrar en una página en particular y tener una audiencia virtual. Sin tener que ir a la corte. Pero a quienes la corte les ha concedido hacer eso es con personas que ya tienen abogados”, dijo.

De los 6,003 casos del año fiscal 2026 (que inició en octubre de 2025), solo 1,367 inmigrantes tenían representación legal. Cuatro de cada cinco (4,636) no tenían abogado.