El Consulado General de México en Raleigh ofrecerá asesorías legales gratuitas durante la séptima edición de la Semana SALE (Semana de Asesorías Legales Externas), del 18 al 22 de agosto, cuyo lema es: “Conoce y ejerce tus derechos. Protege lo que tienes.”
El programa busca fortalecer la protección de la comunidad mexicana en Estados Unidos mediante asesorías legales en distintas áreas.
“En este evento usted tendrá la oportunidad de recibir asesoría lega gratuita, con la intención de que le solucionen sus problemas. Estas asesorías serán proporcionadas por parte de abogados del programa PALE y organizaciones aliadas”, dijo Miguel Antonio Cuesta Zarco, Cónsul Adscrito del Consulado General de México en Raleigh.
Áreas de asesorías legales gratuitas
Se brindará orientación en temas de:
- Inmigración
- Procesos criminales
- Derecho laboral (para trabajadores)
- Casos civiles
- Ley familiar
- Derechos Humanos
- Casos administrativos
Abogados y firmas participantes
Entre los profesionales que ofrecerán asesoría se encuentran:
- Gabriel Jiménez
- Despacho Legal Vásquez Law Firm
- Johnson & Nicholson PLLC
- Despacho Inmigración Legal
- The Grek Law Group, LLC
- Organización Mil Mujeres
- Mariana Vásquez
- Guirguis Law Firm
- Daniel Bello
- Law Office of Dana Fields, LLC
Programa PALE
Estas asesorías se ofrecen bajo el Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas (PALE), que tiene como objetivo fortalecer los esquemas de protección para los mexicanos en Estados Unidos.
Cómo reservar una cita para las asesorías legales gratuitas
Para programar una cita, los interesados pueden comunicarse:
- Teléfono: 919-615-3672
- WhatsApp: 919-796-3637
Para más información sobre el Consulado General de México en Raleigh, los puede visitar en:
431 Raleigh View Rd, Raleigh, NC
Teléfono: 919-615-3653
Email: conraleigh@sre.gob.mxVisite la página: https://consulmex.sre.gob.mx/raleigh/