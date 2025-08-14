El Consulado General de México en Raleigh ofrecerá asesorías legales gratuitas durante la séptima edición de la Semana SALE (Semana de Asesorías Legales Externas), del 18 al 22 de agosto, cuyo lema es: “Conoce y ejerce tus derechos. Protege lo que tienes.”

El programa busca fortalecer la protección de la comunidad mexicana en Estados Unidos mediante asesorías legales en distintas áreas.

“En este evento usted tendrá la oportunidad de recibir asesoría lega gratuita, con la intención de que le solucionen sus problemas. Estas asesorías serán proporcionadas por parte de abogados del programa PALE y organizaciones aliadas”, dijo Miguel Antonio Cuesta Zarco, Cónsul Adscrito del Consulado General de México en Raleigh.

Áreas de asesorías legales gratuitas

Se brindará orientación en temas de:

Inmigración

Procesos criminales

Derecho laboral (para trabajadores)

Casos civiles

Ley familiar

Derechos Humanos

Casos administrativos



Abogados y firmas participantes

Entre los profesionales que ofrecerán asesoría se encuentran:

Gabriel Jiménez

Despacho Legal Vásquez Law Firm

Johnson & Nicholson PLLC

Despacho Inmigración Legal

The Grek Law Group, LLC

Organización Mil Mujeres

Mariana Vásquez

Guirguis Law Firm

Daniel Bello

Law Office of Dana Fields, LLC

Programa PALE

Estas asesorías se ofrecen bajo el Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas (PALE), que tiene como objetivo fortalecer los esquemas de protección para los mexicanos en Estados Unidos.

Cómo reservar una cita para las asesorías legales gratuitas

Para programar una cita, los interesados pueden comunicarse:

Teléfono: 919-615-3672

919-615-3672 WhatsApp: 919-796-3637



Para más información sobre el Consulado General de México en Raleigh, los puede visitar en:

431 Raleigh View Rd, Raleigh, NC

Teléfono: 919-615-3653

Email: conraleigh@sre.gob.mxVisite la página: https://consulmex.sre.gob.mx/raleigh/