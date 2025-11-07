Translate with AI to
Consulado Argentino realiza jornadas itinerantes en Carolina del Norte
La Embajada de Argentina realizará jornadas consulares en Charlotte y Raleigh para tramitar pasaportes, DNI y otros documentos. Los cupos son limitados y requieren cita previa. Foto: mehaniq41 / Adobe Stock.
La Sección Consular de la Embajada de Argentina en Estados Unidos (Washington, D.C.) visitará Carolina del Norte para brindar servicios consulares en dos ciudades:

Charlotte: 18, 19 y 20 de noviembre
Raleigh: 20 y 21 de noviembre

La jornada permitirá a los ciudadanos argentinos realizar trámites esenciales sin viajar a Washington.

¿Qué trámites estarán disponibles?

Los argentinos podrán gestionar:

  • Pasaporte biométrico (válido por 10 años).
  • DNI (Nuevo o renovación).
  • Retiro de pasaportes y DNI ya tramitados.
  • Certificación de firmas.
  • Autenticación de copias.
  • Certificados de domicilio o residencia.
  • Venias/Permisos de viaje para menores.
  • Certificado de supervivencia (para beneficiarios de jubilación/pensión en Argentina).

Los documentos (DNI y pasaporte) se fabrican en Argentina y llegan a la Embajada en 4 a 6 semanas.

¿Cómo solicitar turno?

Los interesados deben escribir a:
itinerancia@embassyofargentina.us

En el correo deben incluir:

  • Ciudad donde desea ser atendido (Charlotte o Raleigh).
  • Trámite a realizar.
  • Lugar actual de residencia.
  • Copias escaneadas frente y reverso del DNI y pasaporte.
  • Teléfono de contacto.

Los cupos son limitados y el turno solo se confirma cuando se recibe un correo oficial con día, hora y lugar asignado.

Requisitos para tramitar pasaporte

Debe presentar:

  • DNI argentino actualizado.
  • Si no actualizó el DNI a los 8 o 14 años y hoy es mayor de 21: deberá tramitar un nuevo DNI antes, presentando:
    • Partida de nacimiento original (no se aceptan certificados).
    • Pago consular: USD $15 (más multa, dos cobros separados).
    • Dos testigos no familiares con identificación vigente.
  • Pasaporte anterior (vigente o vencido) o denuncia policial por pérdida/robo.
  • Partida de nacimiento original si corresponde.
  • Pago total del trámite: USD $165 (en dos montos: $80 y $85).

Menores de 18 años

Deben asistir con ambos padres y presentar:

  • Partida de nacimiento original.
  • Documento vigente de ambos padres.
  • Si un padre no asiste, presentar:
    • Acta de matrimonio (emitida en los últimos 6 meses), o
    • Autorización firmada por el progenitor ausente, o
    • Documentos de tutela, emancipación o partida de defunción si corresponde.

Un llamado a la comunidad argentina

Esta jornada representa una oportunidad clave para acceder a trámites sin salir del estado. El Consulado enfatiza que los turnos son limitados y que solo se asignarán mediante confirmación por correo electrónico.

Periodista, editor, asesor, y presentador. De 2016 a 2019 el periodista más galardonado en Estados Unidos por los Premios José Martí. Autor del best seller: ¿Cómo leer a las personas? dbarahona@lanoticia.com