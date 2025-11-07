La Sección Consular de la Embajada de Argentina en Estados Unidos (Washington, D.C.) visitará Carolina del Norte para brindar servicios consulares en dos ciudades:
Charlotte: 18, 19 y 20 de noviembre
Raleigh: 20 y 21 de noviembre
La jornada permitirá a los ciudadanos argentinos realizar trámites esenciales sin viajar a Washington.
¿Qué trámites estarán disponibles?
Los argentinos podrán gestionar:
- Pasaporte biométrico (válido por 10 años).
- DNI (Nuevo o renovación).
- Retiro de pasaportes y DNI ya tramitados.
- Certificación de firmas.
- Autenticación de copias.
- Certificados de domicilio o residencia.
- Venias/Permisos de viaje para menores.
- Certificado de supervivencia (para beneficiarios de jubilación/pensión en Argentina).
Los documentos (DNI y pasaporte) se fabrican en Argentina y llegan a la Embajada en 4 a 6 semanas.
¿Cómo solicitar turno?
Los interesados deben escribir a:
itinerancia@embassyofargentina.us
En el correo deben incluir:
- Ciudad donde desea ser atendido (Charlotte o Raleigh).
- Trámite a realizar.
- Lugar actual de residencia.
- Copias escaneadas frente y reverso del DNI y pasaporte.
- Teléfono de contacto.
Los cupos son limitados y el turno solo se confirma cuando se recibe un correo oficial con día, hora y lugar asignado.
Requisitos para tramitar pasaporte
Debe presentar:
- DNI argentino actualizado.
- Si no actualizó el DNI a los 8 o 14 años y hoy es mayor de 21: deberá tramitar un nuevo DNI antes, presentando:
- Partida de nacimiento original (no se aceptan certificados).
- Pago consular: USD $15 (más multa, dos cobros separados).
- Dos testigos no familiares con identificación vigente.
- Pasaporte anterior (vigente o vencido) o denuncia policial por pérdida/robo.
- Partida de nacimiento original si corresponde.
- Pago total del trámite: USD $165 (en dos montos: $80 y $85).
Menores de 18 años
Deben asistir con ambos padres y presentar:
- Partida de nacimiento original.
- Documento vigente de ambos padres.
- Si un padre no asiste, presentar:
- Acta de matrimonio (emitida en los últimos 6 meses), o
- Autorización firmada por el progenitor ausente, o
- Documentos de tutela, emancipación o partida de defunción si corresponde.
Un llamado a la comunidad argentina
Esta jornada representa una oportunidad clave para acceder a trámites sin salir del estado. El Consulado enfatiza que los turnos son limitados y que solo se asignarán mediante confirmación por correo electrónico.