Cómo tener reembolsos de hasta $30,000 para mejoras en tu hogar

Carolina del Norte tiene más de $200 millones disponibles para ayudar a familias a reducir sus facturas de energía, mediante el programa Energy Saver North Carolina del Departamento de Calidad del Medioambiente del estado. La iniciativa ofrece reembolsos a hogares elegibles en los 100 condados.

Las familias pueden recibir hasta $16,000 en mejoras de eficiencia energética, como sistemas de calefacción y aire acondicionado con bomba de calor o aislamiento. Además, el programa ofrece hasta $14,000 adicionales para electrodomésticos eficientes, como calentadores de agua y estufas eléctricas.

¿Quién puede solicitar los reembolsos?

El programa está disponible para hogares que cumplan requisitos de ingresos y ahorro energético proyectado.

Las autoridades evalúan cuánto puede reducir el consumo de energía cada vivienda antes de aprobar la ayuda.

Puedes explorar si calificas para estos beneficios, visitando la página web: www.energysavernc.org En la parte superior del menú puedes cambiar el idioma a español, si así lo prefieres.

El proceso comienza con una evaluación del hogar y continúa con mejoras aprobadas por el programa.

“Si ya recibes algún beneficio del gobierno, como el SNAP, MEDICAID, almuerzo gratis o a precio reducido (en la escuela), puedes calificar para que tu proyecto sea 100 % cubierto”, dijo a La Noticia Yhislei Pérez, de la organización Leading Energy Solutions.

También puedes encontrar más información llamando al 866-998-8555.

Ahorros reales para las familias

El gobernador Josh Stein destacó el impacto directo del programa en el bolsillo de las familias.

“Las familias obtienen ahorros significativos al modernizar sus electrodomésticos y su sistema de climatización, y luego ahorran miles de dólares en sus facturas de servicios públicos a lo largo del tiempo”, dijo Stein.

Las mejoras no solo reducen costos. También hacen que las viviendas sean más cómodas y saludables.

El programa también impulsa la economía local. Se espera que genere alrededor de 2,300 empleos para contratistas en todo el estado.

Beneficios para el medio ambiente

Las mejoras energéticas ayudan a reducir las emisiones de carbono y la contaminación del aire. También alivian la presión sobre la red eléctrica, especialmente durante condiciones climáticas extremas.

El programa de reembolsos ya opera en todos los condados de Carolina del Norte, incluyendo Mecklenburg y Wake.