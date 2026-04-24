Cómo las empresas pueden reclamar dinero por aranceles de Trump

Si una empresa de Carolina del Norte tuvo que pagar extra el año pasado por comprar un producto, material o maquinaria que subió de precio debido a los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, ahora puede pedir un reembolso.

El fiscal general Jeff Jackson pidió a las empresas de Carolina del Norte que soliciten reembolsos por los aranceles federales, que fueron considerados ilegales por la Corte Suprema.

“Estas tarifas costaron $3.5 mil millones a familias y negocios en Carolina del Norte”, dijo Jackson. “Ese dinero era necesario para comida, gasolina y operaciones. Espero que las empresas actúen ahora”.

El gobierno federal impuso aranceles bajo la ley International Emergency Economic Powers Act. La Corte Suprema anuló esas tarifas en febrero. Ahora, el gobierno abrió un proceso para devolver ese dinero.

Cómo solicitar el reembolso

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) lanzó un portal para iniciar solicitudes.

El sistema se llama CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries).

Solo pueden aplicar:

Importadores registrados (IOR)

Agentes de aduanas autorizados

Los solicitantes deben usar el portal digital ACE (Automated Commercial Environment). Para ello vista la página: www.cbp.gov/trade/programs-administration/trade-remedies/ieepa-duty-refunds

Deben cargar un archivo con las importaciones afectadas. Cada solicitud permite hasta 9,999 registros.

Cuándo recibirán el dinero

Las autoridades estiman que los reembolsos llegarán en 60 a 90 días. El proceso puede tardar más si requiere revisión adicional.

El pago incluirá intereses acumulados.

Impacto económico en Carolina del Norte

A nivel nacional, estas tarifas costaron más de $166,000 millones. Según el fiscal, en Carolina del Norte, afectaron sectores clave como agricultura y comercio.

Un análisis estima pérdidas de:

$1.9 mil millones en la economía rural.

Hasta 8,000 empleos.

El sistema actual solo cubre algunas tarifas. El gobierno planea ampliar el portal en futuras fases.

Jackson pidió un proceso más rápido y automático. También solicitó al Congreso aprobar una ley para devolver el dinero sin burocracia.

Qué deben hacer las empresas ahora

Si tu negocio pagó estas tarifas:

Verifica si eres elegible

Consulta con tu agente de aduanas

Prepara tus registros de importación

Presenta la solicitud lo antes posible

Actuar rápido puede ayudarte a recuperar miles de dólares.