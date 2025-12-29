Es esa época del año en la que los economistas salen a presentar sus pronósticos económicos. Algunos dicen que es como la versión económica del Día de la Marmota. ¿Verán los economistas la luz de un buen año por delante o las nubes de un futuro sombrío?

He participado en esta celebración económica del Día de la Marmota durante casi 50 años. Pero cuidado: que mis colegas y yo tengamos un doctorado detrás de nuestros nombres no significa que seamos infalibles en nuestras predicciones. De hecho, en muchos casos, nuestra tasa de aciertos es muy baja. Aun así, nuestros pronósticos pueden ser útiles si señalan los factores que podrían impulsar la economía en 2026.

2025: un año con dos economías

Pero antes de entrar en 2026, permítanme ofrecer un breve resumen de la economía de este año. A la economía de 2025 le doy una calificación de C+ o B–, es decir, apenas buena. En el lado positivo, la economía creció —lo que significa que no hubo recesión—, se crearon empleos y la tasa de inflación estuvo cerca del 2 % durante la primera parte del año. Una inflación del 2 % está cerca del punto más bajo cuando la economía prospera. Tasas de inflación más bajas o negativas —es decir, cuando los precios caen— suelen darse cuando la economía está mal, como en una recesión o depresión.

Quizás la mejor noticia económica para los hogares a comienzos de 2025 fue que muchos vieron cómo sus ingresos laborales aumentaron más rápido que la inflación. Esto significa que pudieron recuperar parte de su nivel de vida perdido cuando la inflación alcanzó tasas de dos dígitos en años anteriores.

Pero la segunda mitad de 2025 fue una historia distinta. El mercado laboral se desaceleró, incluyendo algunos despidos anunciados por grandes empleadores. La tasa de desempleo aumentó a nivel nacional, aunque se mantuvo relativamente estable en Carolina del Norte. Lo más importante es que el cambio promedio de los precios —o inflación— se aceleró, pasando de alrededor del 2 % a comienzos del año a casi el 3 % más adelante. Como resultado, las mejoras en el nivel de vida de los hogares se estancaron y, para algunos, incluso disminuyeron.

Hubo una buena noticia que se mantuvo desde comienzos hasta finales de 2025 para los compradores de vivienda. Las tasas de interés hipotecarias bajaron durante todo el año, con las hipotecas a tasa fija a 30 años cayendo tres cuartos de punto porcentual.

Entonces, ¿qué economía —la buena de principios de 2025 o la no tan buena de finales de 2025— prevalecerá el próximo año?

El nuevo año empieza con desafíos

El desafío es que entramos a 2026 con un alto grado de incertidumbre, y a las empresas y a los inversionistas no les gusta la incertidumbre porque dificulta la planificación y la anticipación del futuro. Existe incertidumbre sobre la política de la Reserva Federal. ¿Recortará la Fed las tasas de interés, las mantendrá estables o incluso las aumentará? ¿Qué pasará con los aranceles?

Los aranceles son importantes porque muchos economistas los culpan de la aceleración de la inflación en la segunda mitad de 2025. Es importante recordar que los aranceles los pagan las empresas importadoras estadounidenses, no las compañías exportadoras extranjeras. Parece que las empresas estadounidenses absorbieron inicialmente el costo de los aranceles a comienzos de 2025, pero ahora han comenzado a trasladar esos costos a los compradores mediante aumentos de precios.

Cambios en la Fed

Ahora desarrollaré pronósticos para 2026 basados en escenarios para estos factores inciertos y comenzaré con la Reserva Federal (Fed). Después de la Segunda Guerra Mundial, el Congreso añadió dos responsabilidades a la Fed: mantener baja la inflación y mantener bajo el desempleo.

Si la Fed utiliza sus herramientas para enfocarse en reducir el desempleo, esto implica recortar las tasas de interés y crear más dinero. La Fed hace lo contrario si su objetivo es reducir la inflación. Durante 2025, parece que la Fed estuvo más preocupada por el empleo que por la inflación. Si esta preocupación se mantiene en 2026, esto podría indicar la posibilidad de tasas de interés ligeramente más bajas. Además, el mandato del presidente de la Fed, Jay Powell, termina en mayo y el presidente Donald Trump probablemente nombrará a un reemplazo que apoye tasas más bajas. Aunque el presidente de la Fed solo tiene un voto entre 12 en las decisiones sobre tasas, el nuevo presidente probablemente abogará por tasas más bajas.

Menos impuestos

La ley presupuestaria “Big Beautiful Bill” aprobada por el Congreso a mediados de 2025 contiene numerosas disposiciones que entrarán en vigor en 2026. Entre ellas hay varias medidas que reducen impuestos tanto para los hogares como para las empresas. El resultado probable es más inversión, mayor producción y más empleos, lo que podría conducir a mayores ingresos para los hogares sin impactos adversos sobre la inflación.

¿Y si se eliminan los aranceles?

Por último, si los aranceles se relajan o se eliminan por completo, el impacto debería ser una reducción de la tasa de inflación. Los precios seguirán subiendo, pero a un ritmo más lento, lo que creará una situación que permita a más hogares ver que sus ingresos crecen más rápido que los precios.

¿Qué esperar de la economía en 2026?

Por lo tanto, soy cautelosamente optimista sobre la economía de 2026 y le asigno una calificación proyectada de B. Aun así, hay muchos “si es que”, incluso para los economistas, lo que significa que todos tenemos que decidir.

Debo agregar que los pronósticos sobre inflación, tasas de interés y los impactos de los cambios fiscales federales se aplican a Carolina del Norte, del mismo modo que al resto del país. Sin embargo, en términos de expansión empresarial, crecimiento del empleo y oportunidades económicas, Carolina del Norte probablemente seguirá destacándose por encima del promedio nacional en 2026, tal como lo ha hecho en años anteriores. En términos económicos, las empresas y los inversionistas continúan teniendo a “Carolina en la mente”.