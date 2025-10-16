El Período de Inscripción Abierta anual para Medicare comenzó este 15 octubre, pero solo estará disponible por algunas semanas. Es por ello que los beneficiarios del programa de salud deben aprovecharlo para revisar sus pólizas, comparar y evaluar sus planes, a fin de hacer los cambios necesarios que le permitan sacar un mejor provecho de su selección.

Por otro lado, las personas que desean inscribirse por primera vez, están en tiempo de asesorarse acerca de la propuesta idónea según sus necesidades que les permitan ahorrar dinero, mejorar su cobertura o, incluso ambas.

¿Cuándo inicia el período de inscripción a Medicare? ¿Cuánto dura?

El 15 de octubre inicia el Período de Inscripción Abierta anual para Medicare y dura ocho semanas. Las personas tienen hasta el 7 de diciembre para solicitar ajustes en su cobertura de salud y garantizar que comience sin interrupción el 1 de enero del 2026.

¿Cómo evaluar mi póliza de Medicare?

Sin importar cuán satisfecho esté con su plan actual, la vía más conveniente es comunicarse con los asesores locales del Programa de Información sobre Seguros Médicos para Personas Mayores (SHIIP, por sus siglas en inglés). A través de ellos, podrá verificar si es posible mejorar las condiciones de su póliza según su área.

SHIIP es una división del Departamento de Seguros de Carolina del Norte y ofrece:

información gratuita e imparcial sobre Medicare,

la cobertura de medicamentos recetados de Medicare,

Medicare Advantage, el seguro de atención a largo plazo

y otros temas de seguros médicos.

Los consejeros de SHIIP también pueden ayudar a las personas a determinar si son elegibles para los programas de ahorro de costos de Medicare.

¿Qué debo considerar durante el período de inscripción abierta de Medicare?

A continuación, algunos aspectos importantes a tener en cuenta al revisar los planes de Medicare durante este período de inscripción:

Gastos personales : incluye primas, deducibles, copagos y otros pagos no cubiertos por Medicare.

: incluye primas, deducibles, copagos y otros pagos no cubiertos por Medicare. Cobertura de medicamentos recetados : evalúe los requisitos de elegibilidad, la cobertura disponible, los costos asociados y la diferencia entre medicamentos genéricos y de marca.

: evalúe los requisitos de elegibilidad, la cobertura disponible, los costos asociados y la diferencia entre medicamentos genéricos y de marca. Necesidades de atención médica : considere cirugías o consultas médicas que tenga programadas para el próximo año.

: considere cirugías o consultas médicas que tenga programadas para el próximo año. Planes para viajes: si planea viajar fuera del país, recuerde que Medicare Original no cubre servicios fuera del país, por lo que puede ser útil contratar un seguro complementario para emergencias médicas internacionales.

¿Cómo conseguir un asesor de SHIP?

Existen tres vías para conseguir a los asesores que lo guiarán en la evaluación de Medicare: