Este enero, Charlotte ofrece una amplia variedad de eventos gratuitos para la comunidad, ideales para aquellos que buscan recursos gratuitos, oportunidades laborales y beneficios de salud. Desde la distribución de vegetales frescos y frutas gratis hasta pañales y medicinas sin costo, hasta una exhibición de fotografías tomadas por latinos en el Vapa Center. Conoce, comparte y aprovecha estos recursos disponibles en Charlotte y sus alrededores que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria.

Comunidad

Suministros gratis para embarazadas La iglesia La Voz de la Esperanza, junto al Centro Comunitario C.W. Williams, invitan a las embarazadas o madres de bebés a asistir a un evento en el cual regalarán pañales, biberones, bolsas de leche materna y otros recursos. Fecha : miércoles 7 de enero

: miércoles 7 de enero Hora : 5:00 p.m. a 6:30 p.m.

: 5:00 p.m. a 6:30 p.m. Lugar : Iglesia la Voz de la Esperanza

: Iglesia la Voz de la Esperanza Dirección: 7122 Robinson Church Rd, Charlotte, NC 28215

Vacuna gratis a tu mascota contra la rabia ​​Con el objetivo de ofrecer un recurso importante a los dueños de mascotas, el refugio de animales del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) ofrece una clínica de vacunación gratuita que no requiere cita previa. Fecha : sábado 10 de enero

: sábado 10 de enero Hora : 8:00 a.m. a 10:45 a.m.

: 8:00 a.m. a 10:45 a.m. Lugar : CMPD Animal Care & Control

: CMPD Animal Care & Control Dirección: 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217

Vegetales y frutas gratis en Kannapolis Feeding Kannapolis Hunger combate el hambre a través de la educación alimentaria y la distribución gratuita de productos frescos, como frutas y verduras. A través de la donación de agricultores locales, estarán repartiendo alimentos hasta agotar insumos. Todos son bienvenidos. Fecha : sábado 10 de enero

: sábado 10 de enero Hora : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Lugar : Second Presbyterian Church

: Second Presbyterian Church Dirección: 1578 Dale Earnhardt Blvd, Kannapolis, NC 28083

Evento de contratación de CMS Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) llevará a cabo un evento de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en servicios de nutrición, servicios de edificación, transporte, ASEP, educación especial y muchas más. Fecha : miércoles 14 de enero

: miércoles 14 de enero Hora : 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : North County Regional Library

: North County Regional Library Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 28078

Salud

Medicina gratis en Charlotte Se trata de una farmacia móvil gratuita que ofrece medicamentos de venta libre sin costo a personas de bajos ingresos. NC MedAssist, junto a otros socios comunitarios, estarán ofreciendo productos como: analgésicos, medicamentos para la tos y el resfriado, alergias, digestión, vitaminas y medicinas para niños, entre otros. Fecha : El evento es el 31 de enero, pero el registro ya está abierto

: El evento es el 31 de enero, pero el registro ya está abierto Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Greater Bethel AME Church

: Greater Bethel AME Church Dirección : 5261 Ruth Dr, Charlotte, NC 28215

: 5261 Ruth Dr, Charlotte, NC 28215 Ordena tus medicinas en el siguiente enlace.

Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. Las próximas sesiones son: Fecha : miércoles 7 de enero

: miércoles 7 de enero Hora : 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262 Fecha : lunes 12 de enero

: lunes 12 de enero Hora : 9:00 a.m. a 2:30 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:30 p.m. Lugar : Independence Regional Library

: Independence Regional Library Dirección: 6000 Conference Drive, Charlotte, NC 28212

Arte, cultura y entretenimiento

Exposición: Los fotógrafos Obra Collective Invita a la apertura de una exhibición de fotografías tomadas por latinos en Charlotte que visibiliza los problemas que padece la comunidad local desde el cambio de Gobierno. La entrada al evento es gratuito y podrá conversar con artistas locales en español. Fecha : sábado 10 de enero

: sábado 10 de enero Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Lugar : Obra Collevtive en el Vapa Center

: Obra Collevtive en el Vapa Center Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202

Actividad de manualidad invierno para niños Lleva a tus niños a tu JCPenney más cercano para que participen en una actividad familiar gratuita. En ella, podrá crear un divisor de páginas en forma de guantes de invierno. Es una actividad recomendada para niños mayores de 4 años y, al terminar, recibirán un pin de colección y los padres recibirán un cupón de 10 % de descuento para comprar un regalo adicional para las madres en su día especial. Fecha : sábado 10 de enero

: sábado 10 de enero Hora : 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugares y dirección: Carolina Mall: 1480 Concord Pkwy N, Concord, NC 2802 y Carolina Place Mall: 11017 Carolina Place Pkwy, Pineville, NC 28134

Educación, cursos y talleres

Caja de libros gratis para adolescentes La Biblioteca de Myers Park ofrecerá un evento para que los adolescentes de 12 a 18 años descubran su próxima lectura con una caja personalizada de libros. Cada caja incluye dos libros de la biblioteca, uno que pueden quedarse, y artículos divertidos como dulces y regalos. Además, si devuelven la caja y los libros al final del mes, recibirán un premio extra. Fecha : hasta el sábado 31 de enero

: hasta el sábado 31 de enero Hora : A partir de las 9:00 a.m.

: A partir de las 9:00 a.m. Lugar : Myers Park Library

: Myers Park Library Dirección : 1361 Queens Road, Charlotte, NC 28207

: 1361 Queens Road, Charlotte, NC 28207 Debe registrarse en el siguiente enlace

Seminario para recibir orientación sobre su negocio Obtenga información básica sobre cómo comenzar un negocio de forma correcta y exitosa a través de este seminario organizado por Prospera. En él aprenderás sobre licencias, requisitos del estado, opciones de financiamiento y cómo esta organización le puede proveer asistencia para comenzar o expandir su negocio. Fecha : miércoles 7 de enero

: miércoles 7 de enero Hora : 4:30 p.m. a 5:30 p.m.

: 4:30 p.m. a 5:30 p.m. Lugar : Oficina de Prospera

: Oficina de Prospera Dirección : 145 Scaleybark Rd suite c, Charlotte, NC 28209

: 145 Scaleybark Rd suite c, Charlotte, NC 28209 Inscríbete a través del siguiente enlace.

Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés. Fecha : jueves 8 de enero

: jueves 8 de enero Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección : 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.

Seminario: QuickBooks para principiantes Con este seminario gratuito y en español, organizado por Prospera, aprenderá a utilizar QuickBooks para automatizar procesos clave, organizar sus finanzas y generar informes útiles para la toma de decisiones, crear catálogos de cuentas contables, generar informes financieros corporativos, entre otras funciones. Fecha : viernes 9 de enero

: viernes 9 de enero Hora : 3:00 p.m. a 4:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. Lugar : Virtual

: Virtual Inscripción en el siguiente enlace

Taller de conceptos básicos de computación Aprenda a utilizar el teclado, el ratón y obtenga información básica de términos y conceptos de informática con una clase orientada para personas sin o con poca experiencia en computación. La presentación incluirá subtítulos en español para quienes lo requieran. Fecha : sábado 10 de enero

: sábado 10 de enero Hora : 10:00 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:00 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección : 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262 Inscripción a través del siguiente enlace.

a través del siguiente enlace. Costo: gratis

Taller: Introducción a Microsoft Word La Biblioteca Charlotte Mecklenburg ofrece una variedad de programas gratuitos de alfabetización digital tanto para principiantes como para aquellos que buscan mejorar sus habilidades tecnológicas. En esta oportunidad ofrecen una clase gratuita y en español para enseñar a las personas a crear, editar y guardar documentos de Microsoft Word. E interesados en aprender más, podrán solicitar asesoría para citas posteriores en nociones básicas de computación. Fecha : sábado 10 de enero

: sábado 10 de enero Hora : de 11:00 a.m. a 12:30 p.m.

: de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. Lugar : Allegra Westbrooks Regional Library

: Allegra Westbrooks Regional Library Dirección : 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216

: 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216 Para inscribirse, visite el siguiente enlace.

Clase de computación básica e intermedia La Coalición Latinoamericana junto a la organización Hispanic Federation estarán ofreciendo dos clases de computación básica y avanzada, donde aprenderá habilidades digitales para mejorar su curriculum profesional. Las clases se dividirán en dos grupos, uno con horario de lunes y miércoles y otro martes y jueves. Fecha : inicia el 12 y/o 13 de enero

: inicia el 12 y/o 13 de enero Inscripción : hasta agotarse los cupos

: hasta agotarse los cupos Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave., Suite 101, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave., Suite 101, Charlotte, NC 28205 Debe llenar el siguiente formulario.