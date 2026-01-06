Este enero, Charlotte ofrece una amplia variedad de eventos gratuitos para la comunidad, ideales para aquellos que buscan recursos gratuitos, oportunidades laborales y beneficios de salud. Desde la distribución de vegetales frescos y frutas gratis hasta pañales y medicinas sin costo, hasta una exhibición de fotografías tomadas por latinos en el Vapa Center. Conoce, comparte y aprovecha estos recursos disponibles en Charlotte y sus alrededores que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria.
Comunidad
Suministros gratis para embarazadas
La iglesia La Voz de la Esperanza, junto al Centro Comunitario C.W. Williams, invitan a las embarazadas o madres de bebés a asistir a un evento en el cual regalarán pañales, biberones, bolsas de leche materna y otros recursos.
- Fecha: miércoles 7 de enero
- Hora: 5:00 p.m. a 6:30 p.m.
- Lugar: Iglesia la Voz de la Esperanza
- Dirección: 7122 Robinson Church Rd, Charlotte, NC 28215
Vacuna gratis a tu mascota contra la rabia
Con el objetivo de ofrecer un recurso importante a los dueños de mascotas, el refugio de animales del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) ofrece una clínica de vacunación gratuita que no requiere cita previa.
- Fecha: sábado 10 de enero
- Hora: 8:00 a.m. a 10:45 a.m.
- Lugar: CMPD Animal Care & Control
- Dirección: 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217
Vegetales y frutas gratis en Kannapolis
Feeding Kannapolis Hunger combate el hambre a través de la educación alimentaria y la distribución gratuita de productos frescos, como frutas y verduras. A través de la donación de agricultores locales, estarán repartiendo alimentos hasta agotar insumos. Todos son bienvenidos.
- Fecha: sábado 10 de enero
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: Second Presbyterian Church
- Dirección: 1578 Dale Earnhardt Blvd, Kannapolis, NC 28083
Evento de contratación de CMS
Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) llevará a cabo un evento de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en servicios de nutrición, servicios de edificación, transporte, ASEP, educación especial y muchas más.
- Fecha: miércoles 14 de enero
- Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: North County Regional Library
- Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 28078
Salud
Medicina gratis en Charlotte
Se trata de una farmacia móvil gratuita que ofrece medicamentos de venta libre sin costo a personas de bajos ingresos. NC MedAssist, junto a otros socios comunitarios, estarán ofreciendo productos como: analgésicos, medicamentos para la tos y el resfriado, alergias, digestión, vitaminas y medicinas para niños, entre otros.
- Fecha: El evento es el 31 de enero, pero el registro ya está abierto
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Greater Bethel AME Church
- Dirección: 5261 Ruth Dr, Charlotte, NC 28215
- Ordena tus medicinas en el siguiente enlace.
Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito
El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. Las próximas sesiones son:
- Fecha: miércoles 7 de enero
- Hora: 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Fecha: lunes 12 de enero
- Hora: 9:00 a.m. a 2:30 p.m.
- Lugar: Independence Regional Library
- Dirección: 6000 Conference Drive, Charlotte, NC 28212
Arte, cultura y entretenimiento
Exposición: Los fotógrafos
Obra Collective Invita a la apertura de una exhibición de fotografías tomadas por latinos en Charlotte que visibiliza los problemas que padece la comunidad local desde el cambio de Gobierno. La entrada al evento es gratuito y podrá conversar con artistas locales en español.
- Fecha: sábado 10 de enero
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: Obra Collevtive en el Vapa Center
- Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202
Actividad de manualidad invierno para niños
Lleva a tus niños a tu JCPenney más cercano para que participen en una actividad familiar gratuita. En ella, podrá crear un divisor de páginas en forma de guantes de invierno. Es una actividad recomendada para niños mayores de 4 años y, al terminar, recibirán un pin de colección y los padres recibirán un cupón de 10 % de descuento para comprar un regalo adicional para las madres en su día especial.
- Fecha: sábado 10 de enero
- Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugares y dirección: Carolina Mall: 1480 Concord Pkwy N, Concord, NC 2802 y Carolina Place Mall: 11017 Carolina Place Pkwy, Pineville, NC 28134
Educación, cursos y talleres
Caja de libros gratis para adolescentes
La Biblioteca de Myers Park ofrecerá un evento para que los adolescentes de 12 a 18 años descubran su próxima lectura con una caja personalizada de libros. Cada caja incluye dos libros de la biblioteca, uno que pueden quedarse, y artículos divertidos como dulces y regalos. Además, si devuelven la caja y los libros al final del mes, recibirán un premio extra.
- Fecha: hasta el sábado 31 de enero
- Hora: A partir de las 9:00 a.m.
- Lugar: Myers Park Library
- Dirección: 1361 Queens Road, Charlotte, NC 28207
- Debe registrarse en el siguiente enlace
Seminario para recibir orientación sobre su negocio
Obtenga información básica sobre cómo comenzar un negocio de forma correcta y exitosa a través de este seminario organizado por Prospera. En él aprenderás sobre licencias, requisitos del estado, opciones de financiamiento y cómo esta organización le puede proveer asistencia para comenzar o expandir su negocio.
- Fecha: miércoles 7 de enero
- Hora: 4:30 p.m. a 5:30 p.m.
- Lugar: Oficina de Prospera
- Dirección: 145 Scaleybark Rd suite c, Charlotte, NC 28209
- Inscríbete a través del siguiente enlace.
Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo
La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés.
- Fecha: jueves 8 de enero
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
- Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.
Seminario: QuickBooks para principiantes
Con este seminario gratuito y en español, organizado por Prospera, aprenderá a utilizar QuickBooks para automatizar procesos clave, organizar sus finanzas y generar informes útiles para la toma de decisiones, crear catálogos de cuentas contables, generar informes financieros corporativos, entre otras funciones.
- Fecha: viernes 9 de enero
- Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Virtual
- Inscripción en el siguiente enlace
Taller de conceptos básicos de computación
Aprenda a utilizar el teclado, el ratón y obtenga información básica de términos y conceptos de informática con una clase orientada para personas sin o con poca experiencia en computación. La presentación incluirá subtítulos en español para quienes lo requieran.
- Fecha: sábado 10 de enero
- Hora: 10:00 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Inscripción a través del siguiente enlace.
- Costo: gratis
Taller: Introducción a Microsoft Word
La Biblioteca Charlotte Mecklenburg ofrece una variedad de programas gratuitos de alfabetización digital tanto para principiantes como para aquellos que buscan mejorar sus habilidades tecnológicas. En esta oportunidad ofrecen una clase gratuita y en español para enseñar a las personas a crear, editar y guardar documentos de Microsoft Word. E interesados en aprender más, podrán solicitar asesoría para citas posteriores en nociones básicas de computación.
- Fecha: sábado 10 de enero
- Hora: de 11:00 a.m. a 12:30 p.m.
- Lugar: Allegra Westbrooks Regional Library
- Dirección: 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.
Clase de computación básica e intermedia
La Coalición Latinoamericana junto a la organización Hispanic Federation estarán ofreciendo dos clases de computación básica y avanzada, donde aprenderá habilidades digitales para mejorar su curriculum profesional. Las clases se dividirán en dos grupos, uno con horario de lunes y miércoles y otro martes y jueves.
- Fecha: inicia el 12 y/o 13 de enero
- Inscripción: hasta agotarse los cupos
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave., Suite 101, Charlotte, NC 28205
- Debe llenar el siguiente formulario.
Clase de preparación para el examen de ciudadanía
A través de esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente.
- Fecha: lunes 12 de enero
- Hora: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Evento en línea (Zoom)
- Inscripción: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.
- Costo: gratis