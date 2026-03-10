Del 10 al 18 de marzo, Charlotte ofrece eventos diseñados para apoyar a la comunidad en diversas áreas. Desde sesiones virtuales para conocer tus derechos hasta actividades de bienestar o para el disfrute de los más pequeños. Comparte y aprovecha estos recursos disponibles en Charlotte y sus alrededores que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria.
Comunidad
Sesiones virtuales de “Conozca sus derechos”
Practique frases sencillas de “Conozca sus derechos” en inglés. Esta sesión comunitaria es para cualquier persona que quiera sentirse mejor preparada para interactuar con autoridades, como agentes de inmigración. También está dirigida a quienes deseen ayudar a familiares, amistades y vecinos a aprender estas frases, sin importar desde qué ciudad o estado se conecten.
- Fecha: miércoles 11 y 18 de marzo.
- Hora: 11:30 a.m.
- Lugar: virtual
- Inscríbete en el siguiente enlace.
Evento: Habla con un policía latino
Conoce a oficiales latinos del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg en un espacio de apoyo y seguro, donde podrás hacerles preguntas, reportar alguna situación, conocer sus recursos y programas. Este evento es organizado por la Coalición Latinoamericana y será privado en el caso de quienes quieran hablar de manera confidencial.
- Fecha: martes 10 de marzo
- Hora: 2:00 p.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205
- Reserva tu cita llamando al 704-531-3848.
Evento de contratación de CMS
Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) llevará a cabo un evento de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en servicios de nutrición, servicios de edificación, transporte, ASEP, educación especial y muchas más.
- Fecha: miércoles 11 de marzo
- Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
Entrenamiento para verificar a ICE
La organización sin fines de lucro, Carolina Migrant Network, llevará a cabo una clase en línea para brindar herramientas a la comunidad sobre cómo reportar de manera segura a funcionarios de inmigración y los operativos que se puedan llevar a cabo en Charlotte con su línea de emergencia: Comunidad Colectiva.
- Fecha: jueves 12 de marzo
- Hora: 6:30 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscripción a través del siguiente enlace.
Programa de preparación de impuestos gratis
En esta temporada tributaria, VITA Latino invita a la comunidad a aprovechar los servicios de su programa gratuito de preparación de impuestos. Participa en este evento para no quedarte atrás con tus responsabilidades fiscales.
- Fecha: jueves 12 de marzo
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Renaissance West Community Initiative
- Dirección: 3610 Nobles Avenue, Charlotte, NC 28208
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
- Fecha: sábado 14 de marzo
- Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Neighborhood Care Center
- Dirección: 19711 Smith Circle, Cornelius, NC 28031
- Debe seleccionar una hora y registrarse en el siguiente enlace.
Salud
Asesorías sobre cobertura médica
Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo.
- Fecha: lunes 16 de marzo
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.
Jornada de vacunación gratuita
La Coalición Latinoamericana, junto a Novant Health, ofrece a la comunidad una jornada de vacunación dirigida a niños y adolescentes en edad escolar sin seguro médico. Las vacunas son aquellas que se requieren para el ingreso escolar o cuidado infantil.
- Fecha: miércoles 18 de marzo
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.
Evento: Transforma tus hábitos, cuerpo y mente
El Centro de Bienestar Familiar de la Coalición Latinoamericana estará ofreciendo durante los sábados de marzo, abril y mayo una actividad de bienestar guiada. Se tratarán temas como nutrición, técnicas de relajación y ejercicios físicos.
- Fecha: sábado 14 de marzo
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Reserva tu cita llamando al 704-531-3848.
Vacuna gratis a tu mascota contra la rabia
El refugio de cuidado y control animal de Charlotte-Mecklenburg ofrece una vez al mes una clínica de vacunación gratuita que no requiere cita previa. Protege a tu amigo peludo asistiendo a este evento comunitario.
- Fecha: sábado 14 de marzo
- Hora: 8:00 a.m. a 10:45 a.m.
- Lugar: Charlotte Vehicle Operations Center
- Dirección: 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217
Clases de estiramiento y fuerza
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento y de fuerza gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad es abierta al público.
- Fecha: jueves 12 de marzo
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
- Fecha: sábado 14 de marzo
- Hora: 10:00 a.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
Arte, cultura y entretenimiento
Fiesta en el museo Mint para niños
El popular museo de Charlotte ofrece el Mint 2 Move for Kids, un programa bilingüe (inglés-español) diseñado para niños y sus familias. El evento es gratuito y permite a los participantes explorar la música, los cuentos y los instrumentos latinos junto al equipo Criss Cross Mangosauce, un grupo de artistas y educadores latinoamericanos.
- Fecha: sábado 14 de marzo
- Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Mint Museum Randolph
- Dirección: 2730 Randolph Rd, Charlotte, NC 28207
Taller de anudado textil para todos
¡Únete a un taller creativo para aprender el arte del anudado textil y crear tu propio collar único! Con un enfoque en sostenibilidad y materiales reciclados, este evento es ideal para quienes desean explorar su creatividad y aprender nuevas habilidades en un ambiente divertido y guiado. El evento está dirigido para mayores de 12 años.
- Fecha: sábado 14 de marzo
- Hora: 2:00 p.m. a 4:30 p.m.
- Lugar: Obra Gallery, VAPA Center
- Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202
Crea una decoración de primavera
Lleva a tus niños a tu JCPenney más cercano para que participen en una actividad familiar gratuita. En ella, le enseñarán a crear un circulo decorativo con flores, animales de la primavera y mucho color. Es una actividad recomendada para niños mayores de 4 años y, al terminar, recibirán un pin de colección y los padres recibirán un cupón de 10 % de descuento para comprar un regalo adicional para las madres en su día especial.
- Fecha: sábado 14 de marzo
- Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugares y dirección: Carolina Mall: 1480 Concord Pkwy N, Concord, NC 2802 y Carolina Place Mall: 11017 Carolina Place Pkwy, Pineville, NC 28134