La policía de Charlotte investiga un doble tiroteo ocurrido la madrugada del domingo 7 de septiembre, que dejó a un adolescente muerto y a otro herido de gravedad cerca de la zona de NoDa, en el noreste de la ciudad.

Jóvenes latinos víctimas en tiroteo

La víctima mortal fue identificada como Jan Figueroa, de 18 años. Otro joven, cuya identidad no ha sido revelada, recibió disparos y fue trasladado de urgencia al hospital con heridas que ponen en riesgo su vida. Se reportó también un tercer herido con lesiones no mortales que se trasladó por su cuenta a un centro médico.

El tiroteo ocurrió aproximadamente a las 2:45 a.m. en Atando Avenue, cerca de North Tryon Street. La policía respondió tras recibir reportes de disparos y encontró a Figueroa sin vida en el lugar. Las autoridades investigan el hecho como homicidio, y hasta ahora no se han realizado arrestos.

Investigación en curso

Las circunstancias que llevaron al tiroteo aún no están claras. La policía hace un llamado a la comunidad para que aporte información relevante sobre el caso. Se puede contactar a Crime Stoppers llamando al 704-334-1600.

Homenaje y apoyo a la familia

Familiares y amigos de Jan Figueroa lo recuerdan como un joven amable, alegre y lleno de amor, cuyo repentino fallecimiento ha dejado un profundo dolor.

Se ha creado una campaña de recaudación de fondos para cubrir gastos funerarios, con el objetivo de aliviar la carga económica de su familia. Cada aporte, grande o pequeño, ayuda a honrar su memoria y apoyar a sus seres queridos en este difícil momento.

Sus seres queridos compartieron:

“Con profundo dolor anunciamos el fallecimiento de nuestro querido Jan K. Figueroa, quien nos dejó demasiado pronto. Su amabilidad, alegría y amor tocaron a todos los que lo conocieron. Se le extrañará profundamente. Estamos recaudando fondos para cubrir los gastos del funeral y conmemorativos. Cada contribución ayudará directamente a honrar su memoria y aliviar la carga económica de la familia en este momento tan difícil. Gracias por su apoyo, amor y oraciones.”

Cómo apoyar

Campaña de apoyo: www.gofundme.com/f/jan-figueroa