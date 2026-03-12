"Trabajo duro, levantando bolsas de basura pesadas de los aviones todos los días, y aunque llevo años en esto, aún me cuesta salir adelante mientras el costo de vida sigue subiendo", fueron las palabras de LaShonda Barber, una trabajadora del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas, quien, junto a otros empleados, protestó para exigir mejoras en las condiciones laborales.

Lashonda tiene 20 años trabajando en el aeropuerto. Es madre soltera y, gracias a su salario, logró proveer para su hija, quien falleció recientemente, dejando a un niño de 4 años huérfano. Asegura que cada día se siente más cansada, pero la carga laboral aumenta cada vez más, ya que muchos trabajadores de American Airlines han renunciado, y debido al salario actual, no son muchos los nuevos que se incorporan.

“Mi trabajo es vaciar la basura de los aviones de American Airlines. Es un trabajo duro para mi cuerpo y a veces me siento como un zombi, con dolor de espalda y hombros, pero sigo viniendo porque mi familia depende de mí. Sin embargo, lo que gano ($19 la hora) no es suficiente. Todo es caro: la guardería, la comida, las facturas. Estoy atrasada con la luz y el agua”, agregó.

“Estamos obligados a hacer más ganando lo mismo”

El caso de Lashonda no es único. Miles de trabajadores en el aeropuerto, responsables de tareas cruciales como la limpieza de aviones, asistencia a pasajeros con discapacidades y seguridad, enfrentan la misma situación de precariedad.

En este contexto de escasez de personal y salarios bajos, los trabajadores alzaron la voz este jueves 12 de marzo en una protesta cerca del aeropuerto de Charlotte.

“Yo gano $16 por hora y aun así lucho para mantener un techo sobre la cabeza de mi familia y comida en la mesa. El mes pasado recibimos un aviso de desalojo y estamos haciendo todo lo posible para reunir el dinero. Pero todavía me preocupa que podamos volver a esa situación, viviendo de cheque en cheque y que no podamos permitirnos comidas adecuadas ni pagar un seguro médico. Mi familia no puede permitirse incluso que falte un día al trabajo por enfermedad”, reclamó Richard Bertolini, limpiador de cabinas.

Por su parte, Melvin Larios, originario de Costa Rica, quien se dedica al mantenimiento de las cabinas y el chequeo de seguridad, contó a La Noticia:

“Han pasado años y seguimos con el mismo salario, las mismas condiciones. No contamos con ningún beneficio: seguro médico, vacaciones, días de enfermedad. No tenemos nada de eso. Tenemos que hacer lo imposible para sobrevivir con $15 la hora y, como hay poco personal, se acumula el trabajo. Estamos obligados a hacer más ganando lo mismo”.

Pasajes caros y salarios bajos

Según el Sindicato de Trabajadores Unidos (SEIU), historias como esta se repiten a lo largo y ancho del país. Pero según líderes sindicales, en Charlotte se presentan principalmente entre los trabajadores de American Airlines.

“American Airlines controla el 90 % de las puertas de embarque… En los últimos 19 años, solo han surgido dos nuevas aerolíneas. Esto es lo más bajo en la historia de la aviación y significa que un espacio que podría ser ocupado por una aerolínea de bajo costo es acaparado por American y, para los residentes, significa que 9 de cada 10 vuelos deben pagarlos con tarifas directas muy altas”, explicó Bill McGee, investigador en aviación y viajes en American Economic Liberties Project.

Para el experto, esta situación mantiene un monopolio que perjudica tanto a los trabajadores como a los pasajeros. Tanto el sindicato como los trabajadores y líderes locales plantean que una solución es una mayor intervención local y regulatoria.

El 12 de marzo, empleados del Aeropuerto de Charlotte protestan por mejores salarios y condiciones laborales (Foto: Yuliana Montiel / La Noticia).

¿Qué exigen los trabajadores a la ciudad?

Este año se cumple el plazo de renovación del contrato de arrendamiento de American Airlines en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas con la ciudad. El abogado inmobiliario, Ishmael Khayyam, quien forma parte de Charlotte Housing Justice Coalition, señala que esto es una oportunidad crucial para favorecer a los empleados. Precisó que las demandas que piden para este arrendamiento son:

Un período de revisión de 90 días para el contrato, una vez que se haga público.

para el contrato, una vez que se haga público. Implementación de estándares, beneficios y aumentos salariales para los subcontratistas de American representados por SEIU.

Que American implemente beneficios comunitarios, como fondos antidesplazamiento para las comunidades afectadas por la expansión del aeropuerto y subvenciones para organizaciones comunitarias de la ciudad como parte del proceso de aprobación del arrendamiento”.

Por su parte, Juan Diego JD Mazuera Arias, miembro del concejo municipal, resalta la importancia de que líderes del gobierno local apoyen esta iniciativa.