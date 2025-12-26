Tiroteo en Charlotte: investigan muerte de dos adolescentes latinos

La policía de Charlotte investiga la muerte de dos adolescentes latinos, quienes fueron baleados y aparecieron a casi siete millas de distancia. Detectives creen que ambos resultaron heridos en el mismo lugar y durante el mismo incidente.

Las víctimas fueron identificadas como Bravlio Galeano Ayala, de 16 años de edad, y Samir Canales Molina, de 18 años. Ambos intentaron buscar ayuda tras recibir los disparos, según la investigación.

Dónde encontraron a los adolescentes latinos

El tiroteo ocurrió alrededor de las 3:30 a.m. del sábado 20 de diciembre, en Farmhurst Drive, informó el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD). La zona se ubica cerca de Interestatal 77 y Nation’s Ford Road.

Se encontró a uno de los adolescentes latinos en East Woodlawn Road. Paramédicos lo trasladaron a un hospital, donde falleció.

La segunda víctima llegó con heridas de bala al Novant Hospital, en Hawthorne Lane. Pero, tiempo después, el personal médico confirmó su muerte.

Los puntos donde encontraron a las víctimas se ubican a 6.9 millas entre sí. La policía no explicó cómo se trasladaron desde la escena inicial del tiroteo.

Investigación en curso

Hasta ahora, los investigadores no han revelado un motivo ni información sobre los sospechosos. El caso continúa bajo investigación activa.

Las autoridades piden a cualquier persona con información que se comunique con la Unidad de Homicidios al 704-432-8477. También se aceptan denuncias anónimas a través de Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600.

Familia de Samir Canales Molina pide ayuda para su entierro

La familia de Samir Canales Molina inició una campaña de recaudación de fondos. Buscan cubrir los costos para trasladar su cuerpo a Honduras, donde vive su madre, y realizar el entierro.

Jacob Molina expresó: “Nunca pensamos que estaríamos en esta situación. Necesitamos ayuda para enviar su cuerpo a Honduras y que su madre pueda despedirse”.

La familia agradece donaciones, oraciones y compartir la campaña. Señalan que el gasto supera sus posibilidades y que cualquier apoyo resulta vital en este momento.

“Con el corazón lleno de dolor, pensamos en su madre, quien no vive aquí, y nuestro mayor deseo es poder enviar su cuerpo para que ella pueda despedirse de su hijo y verlo ser sepultado”, concluyó.

Para ayudar, visite la página: gofundme.com/f/support-for-samirs-burial-apoya-a-samir-y-su-familia

Violencia armada golpea a jóvenes en Charlotte

El caso vuelve a poner atención sobre la violencia armada que afecta a jóvenes en Charlotte. En el 2024, se registró un aumento alarmante en la participación de adolescentes en delitos violentos como homicidios y tiroteos contra propiedades ocupadas.