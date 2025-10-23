La organización sin fines de lucro, Latin Americans Working for Achievement, más conocido como LAWA, llevará a cabo cuatro eventos que forman parte de su programa de preparación universitaria High School Series. En estos esperan brindar a jóvenes orientación sobre cómo acceder a estudios universitarios, según sus intereses.

Ayuda para estudiantes latinos

LAWA Invita tanto a padres como a estudiantes a asistir a estos eventos que son gratis y con recursos en inglés y español. En ellos informarán sobre:

Cómo prepararse para ir a la universidad.

para ir a la universidad. Dónde conseguir ayuda financiera .

. Proceso de inscripción , según la universidad que elijan

, según la universidad que elijan Programas vocacionales y comerciales

y comerciales Variedad en títulos de licenciaturas y asociados.

Además, responderás dudas de padres y estudiantes interesados en dar el siguiente paso en su carrera profesional,

¿Cuándo y dónde serán los siguientes talleres?

Taller sobre transferencia universitaria Es una clase diseñada para ayudar a los estudiantes a entender el proceso de transferencia entre diferentes instituciones educativas, como a una universidad comunitaria. Se explicarán los requisitos, cómo planificar esta trayectoria, oportunidades de becas y conexión con otras universidades. Fecha : sábado 25 de octubre

: sábado 25 de octubre Hora : 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

: 8:30 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Central Piedmont Community College

: Central Piedmont Community College Dirección: 1201 Elizabeth Ave, Charlotte, NC 28204

Taller para estudiar en la Universidad de Queen’s Es una jornada de puertas abiertas para los interesados en continuar su educación en Queen's University of Charlotte. Se hará un recorrido por el campus, se explicará el proceso de admisión, requisitos, fechas límites y documentos necesarios. Fecha : sábado 8 de noviembre

: sábado 8 de noviembre Hora : 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Queen's University of Charlotte

: Queen's University of Charlotte Dirección: 1900 Selwyn Ave, Charlotte, NC 28274

Sesión para interesados en ciencias de la salud Un taller donde los estudiantes podrán explorar las diversas oportunidades educativas y profesionales en las ciencias de la salud que ofrece la universidad de Wingate, como enfermería, fisioterápica, ciencias del ejercicio, entre otros. Fecha : sábado 17 de enero (2026)

: sábado 17 de enero (2026) Hora : 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

: 8:30 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Wingate University

: Wingate University Dirección: 211 East Wilson Street, Wingate, NC 28174

Taller para estudiar en la Universidad de Davidson Este es un taller para los interesados en continuar su educación en Davidson College. Se hará un recorrido por el campus, se explicará sobre los programas, el proceso de admisión, requisitos, fechas límites y documentos necesarios. Fecha : sábado 31 de enero (2026)

: sábado 31 de enero (2026) Hora : 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Davidson College

: Davidson College Dirección: 405 N Main St, Davidson, NC 28035

Los estudiantes, padres o interesados en alguno de estos eventos pueden registrarse en el siguiente enlace.