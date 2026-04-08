Esta semana en Charlotte, padres y estudiantes tienen acceso a una variedad de talleres gratuitos diseñados para mejorar habilidades clave en computación, idiomas y más. Desde aprender a leer activamente con los más pequeños hasta clases de tecnología como Gmail, Excel y Word. Aprovecha estas oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional de forma gratuita.
Taller de lectura activa
Charlotte Mecklenburg Library, en colaboración con International House, ofrecerá un taller para fomentar la lectura en familia. Se compartirán estrategias prácticas y divertidas para leer juntos, mejorando los hábitos de lectura en casa. Evento dirigido a niños de 0 a 5 años.
- Fecha: viernes 10 de abril
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: International House
- Dirección: 1611 E. 7th Street, Charlotte, NC 28204
- Inscripción en el siguiente enlace
Luego de este evento, se llevará a cabo otro taller enfocado en la lectura para niños de 5 a 11 años. Les enseñarán a desarrollar sus habilidades lingüísticas, vocabulario y comprensión de textos con baile, música y juegos.
- Fecha: viernes 10 de abril
- Hora: 1:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: International House
- Dirección: 1611 E. 7th Street, Charlotte, NC 28204
- Inscripción en el siguiente enlace
Programa gratuito de intercambio de idiomas para adultos
La biblioteca de Charlotte South Boulevard ofrece Charlemos Charlotte, un programa gratuito de intercambio de idiomas bilingües para adultos. Este está dirigido a hablantes de español que buscan practicar su inglés y viceversa.
- Fecha: sábado 11 de abril
- Hora: 10:30 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
- Inscripción en el siguiente enlace
Clase de preparación para el examen de ciudadanía
A través de esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg, ofrecerán apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente.
- Fecha: lunes 13 de abril
- Hora: 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Evento en línea (Zoom)
- Inscripción: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.
- Costo: gratis
Taller de introducción a Gmail
Aprende cómo crear una cuenta de Gmail, el correo electrónico gratuito de Google. Además de aprender a enviar y responder correos electrónicos y explorar otras opciones como agregar archivos, manejar tus contactos y organizar la bandeja de entrada. Esta clase será en inglés.
- Fecha: lunes 13 de abril
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Allegra Westbrooks Regional
- Dirección: 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Evento: ¿Cómo construir crédito?
Únete a Angelica Figueroa de Sharonview Federal Credit Union para aprender cómo construir crédito de manera responsable sin endeudarte. Este programa ofrece herramientas y consejos para comenzar a construir un historial crediticio positivo, ya sea que nunca hayas tenido crédito o estés buscando reconstruirlo después de un tiempo sin actividad crediticia.
- Fecha: lunes 13 de abril
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: Evento en línea (Zoom)
- Inscripción: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.
- Costo: gratis
Taller: Introducción a Microsoft Excel
En este taller introductorio, miembros de la biblioteca enseñarán a los asistentes cómo crear una hoja de cálculo, cómo navegar eficazmente por este programa, ingresar datos, ajustar, insertar y eliminar columnas.
- Fecha: martes 14 de abril
- Hora: 5:30 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: University City Regional
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.
Taller: Introducción a Microsoft Word
La Biblioteca Charlotte Mecklenburg ofrece una variedad de programas gratuitos de alfabetización digital, tanto para principiantes como para aquellos que buscan mejorar sus habilidades tecnológicas. En esta oportunidad ofrecen una clase gratuita y en español para enseñar a las personas a crear, editar y guardar documentos de Microsoft Word. E interesados en aprender más, podrán solicitar asesoría para citas posteriores en nociones básicas de computación.
- Fecha: martes 14 de abril
- Hora: 5:30 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.
Feria de recursos escolares
Las familias están invitadas a asistir a la Feria de Recursos para la Educación en Casa de CML, diseñada para conectar a las familias que educan en casa con herramientas valiosas, organizaciones locales y socios comunitarios. El evento contará con proveedores de servicios educativos, programas de enriquecimiento y recursos comunitarios, todo en un solo lugar.
- Fecha: miércoles 15 de abril
- Hora: 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: North County Regional Library
- Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 28078