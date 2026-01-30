Después de ahorrar por meses, la familia Barnes logró pagar un seguro médico. Un lujo que no se habían podido permitir en más de una década. En diciembre del 2024, comenzó su cobertura con un pago de $1,500 al mes. Pero en diciembre de 2025, la compañía anunció el aumento de su prima a $2,000. Hasta allí duró su seguro. La familia solo cuenta con un ingreso; no es tan alto para pagar un seguro privado, ni tan bajo para calificar a la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida como Obamacare.

Este no es un caso aislado. En Carolina del Norte hay más de 700,000 personas sin seguro médico, según la Asociación de Clínicas Gratuitas y Caritativas de Carolina del Norte (NCAFCC). Representa casi el 9 % de la población.

En la comunidad latina, esta cifra es aún mayor. El informe más reciente de Disparidades Sanitarias del Departamento de Salud y Servicios Humanos (NCDHHS) revela que casi 1 de cada 3 latinos (29 %) no tiene seguro médico.

Aprender a vivir sin seguro, la realidad de muchos latinos

Karina Barnes vive en Matthews, junto a su esposo y uno de sus hijos. Por más de una década la familia no tuvo seguro. Todo lo relacionado con su salud lo pagaban de su bolsillo. Contó a La Noticia cómo fue su experiencia desconociendo el sistema de salud.

“Pensaba que por una consulta me iban a cobrar hasta $500, por eso no iba. Uno se acostumbra a no ir ‘hasta que me esté muriendo’… porque uno no sabe cuánto van a costar las cosas y, cuando uno no tiene seguro, te dan muchas vueltas antes de darte el monto total. Al final uno se va confundido y luego te empiezan a llegar recibos a tu casa, por lo que cobró el doctor, el examen, los rayos X y así hasta que te llegan cinco o más facturas”, dijo.

Sin embargo, en 2024, la familia decidió adquirir un seguro médico para poder hacerse estudios preventivos, como mamografías, colonoscopías, exámenes de sangre, entre otros. A pesar de no tener enfermedades crónicas, pagaban $1,500 al mes. Pero cuando llegó el momento de renovar en 2025, la prima aumentó a $2,000.

“Si ya ese era elevado, ahora iba a ser un montón. En especial, cuando hasta el deducible superó lo que nosotros estábamos pagando de nuestro bolsillo durante los años en los que no teníamos un seguro”, explicó.

Seguros aumentan hasta un 400 %

La situación de la familia Barnes es el reflejo de una tendencia más amplia. Durante la pandemia, casi 31 millones de personas obtuvieron una cobertura médica a través del mercado de salud establecido por Obamacare.

Estos subsidios vencieron el 31 de diciembre de 2025 y mucha gente notó el impacto cuando intentó inscribirse y darse cuenta de que, sin esa “ayuda extra”, el costo del seguro aumentó. Además, al regresar las limitaciones o “techos” de ingresos, quienes ganaban más del 400 % de pobreza no recibieron ningún tipo de ayuda.

Karina trabaja como voluntaria para el Centro de Apoyo Legal de Charlotte. Se dedica a ayudar a latinos a inscribirse en HealthCare.gov, una plataforma que reúne diferentes planes de salud que cumplen con los requisitos de Obamacare. Hasta el último día de inscripción (15 de enero) notó cómo cada vez más familias tomaban la decisión de quedarse sin seguro para este 2026, al igual que ella.

“Tuve una pareja que el año anterior pagaba como unos $150 por mes por los dos, pero cuando se hizo la renovación, iban a terminar pagando más de $300 al mes y me dijeron ‘es mucho, no podemos pagar ese costo’. El señor es el único ingreso, así que cambiaron por un plan que implica pagar más al momento de recibir asistencia médica”, contó.

“Otra señora de 65 años decidió no inscribirse en ningún plan. El año pasado tuvo un plan y pagaba menos de $100 al mes. Este plan subió a más de $500. Dijo: ‘Es demasiado, mejor voy a una clínica solo si necesito algo’”, agregó.

El limbo de ganar demasiado y no alcanzar lo básico

Un problema clave es el vacío entre quienes ganan lo suficiente para no calificar para subsidios, pero no lo bastante para costear un seguro privado. Esto deja a familias atrapadas en un limbo, sin solución clara.

Bajo estos cambios, para obtener mayores subsidios y reducciones de costos de hasta 94 %, se debe contar con un ingreso que esté dentro del 100 % y el 150 % del nivel federal de pobreza.

Ingresos anuales para subsidio de seguro médico

Esto quiere decir que si su familia es de: Sus ingresos deben ser entre: 1 persona $15,650 a $23,475 2 personas $21,150 a $31,725 3 personas $26,650 a $39,975 4 personas $32,150 a $48,225 5 personas $37,650 a $56,475 6 personas $43,150 a $64,725

Hasta $4,000 por un seguro: “Es más de lo que pagan por el alquiler”

“Hay muchas familias que, al igual que la nuestra, ganan más del 400 % del nivel de pobreza federal y por eso no les dan subsidios. Familias de cuatro que antes pagaban como $2,500 al mes y hoy les subió este pago hasta $4,000. Es más de lo que pagan por el alquiler de sus casas. Es ridículo”, comentó Karina.

Añadió: “Todavía hay gente que está en el nivel más debajo del porcentaje de pobreza y califica para bastantes subsidios, pero hay quienes están en el medio. No ganan lo suficiente para un seguro, ni tan poco para calificar a un subsidio. Entonces quedan sin nada que hacer y en medio de un sistema de salud que no saben cómo navegar. Esto causó miedo hasta el último momento de inscripción”.

Según un informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), en una década casi 4 millones de personas dejarán de tener seguro médico con la expiración de estos subsidios adicionales. Advierten que el impacto comenzará a notarse este año. En especial cuando los consumidores de ingresos bajos y medios se vean obligados a cubrir todos los gastos de salud de su propio bolsillo.