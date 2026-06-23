Robert E. Harrington es nombrado nuevo alcalde interino de Charlotte

La ciudad de Charlotte tiene un nuevo alcalde interino. El Concejo Municipal seleccionó, la noche del 22 de junio, a Robert E. “Rob” Harrington para ocupar el cargo tras la salida anticipada de la alcaldesa Vi Lyles.

Harrington asumirá sus funciones el 1 de julio y permanecerá en el cargo hasta que el ganador de las elecciones municipales de noviembre de 2027 tome posesión.

¿Quién es Rob Harrington?

Rob Harrington es un reconocido abogado de Charlotte con una extensa trayectoria profesional y comunitaria.

Actualmente es socio de la firma legal Robinson Bradshaw, donde trabaja desde 1999 y codirige el Departamento de Litigios. Su práctica se centra en disputas empresariales complejas.

Se graduó con honores de la Universidad de Duke en 1984 y obtuvo su título de abogado en la Facultad de Derecho de Duke en 1987.

Antes de incorporarse al sector privado, trabajó como asistente judicial en un tribunal federal de Luisiana.

Está autorizado para ejercer la abogacía en Carolina del Norte, Luisiana y el Distrito de Columbia.

Amplia experiencia en liderazgo comunitario

Además de su carrera legal, Harrington ha desempeñado importantes cargos de liderazgo en organizaciones locales y estatales.

Fue presidente del Colegio de Abogados del Condado de Mecklenburg y fundó el comité de Diversidad e Inclusión de esa organización.

También preside actualmente la Asociación de Abogados de Carolina del Norte y la Fundación del Colegio de Abogados estatal.

Su compromiso con la comunidad incluye funciones como presidente de la Junta de la Biblioteca de Charlotte-Mecklenburg, del Arts & Science Council y del Levine Museum of the New South.

Asimismo, ha participado en organizaciones como Opera Carolina, TreesCharlotte y la Charlotte Mecklenburg Library Foundation.

Reconocimientos por servicio público

A lo largo de su carrera, Harrington ha recibido numerosos premios por su trabajo profesional y comunitario.

Entre ellos destacan el Citizen Lawyer Award, el Julius L. Chambers Diversity Champion Award, el NAACP Pro Bono Legal Services Award y el Professionalism Award otorgado por la Corte Suprema de Carolina del Norte.

Su labor ha estado marcada por la promoción de la diversidad, la equidad y el acceso a la justicia.

Una nueva etapa para Charlotte

La llegada de Harrington marca el inicio de una nueva etapa para la ciudad.

El alcalde interino deberá liderar Charlotte durante un período de crecimiento acelerado, proyectos de infraestructura, desafíos de vivienda asequible y expansión del transporte público.

Su experiencia en liderazgo cívico y construcción de consensos podría ser clave para mantener la estabilidad del gobierno municipal durante la transición.

Harrington reside en Charlotte junto a su esposa, Sharon. La pareja tiene un hijo y dos nietas.