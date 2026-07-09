Reach, el programa de becas de danza de Charlotte Ballet, conitnúa con sus audiciones para el ciclo escolar 2026-2027, para que las estudiantes de bajos recursos puedan seguir practicando esta disciplina.

¿Cuál es el objetivo de as becas de Ballet de Reach en Charlotte?

Este innovador programa ofrece a los niños y niñas la oportunidad de recibir formación de danza de alta calidad en sus propios vecindarios, sin costo alguno. Más allá de enseñar técnicas de baile, Reach se dedica a fomentar la autoestima, la disciplina, una sólida ética de trabajo y el aprecio por las artes en sus participantes.

¿Cómo inscribirse al programa de becas?

Charlotte Ballet anunció que las inscripciones para su ciclo 2026-2027 abireron desde mayo. Actualmente, solo tienen dos fechas de audiciones disponibles. Para poder tener una audición debe seguir los siguientes requisitos.

Requisitos de Elegibilidad

Edad: Los aspirantes deben tener entre 7 y 10 años antes del 15 de octubre de 2026.

Los aspirantes deben tener entre 7 y 10 años antes del 15 de octubre de 2026. Audición: Es necesario asistir a una audición durante el verano de 2026 y demostrar potencial en danza. No se requiere experiencia ni preparación previa.

Es necesario asistir a una audición durante el verano de 2026 y demostrar potencial en danza. No se requiere experiencia ni preparación previa. Documentación Financiera: Se deben presentar documentos de elegibilidad financiera junto con la solicitud.

Se deben presentar documentos de elegibilidad financiera junto con la solicitud. Calificaciones: Se debe incluir la boleta de calificaciones final del año escolar 2025-2026 con la solicitud.

Próximas audiciones:

Fecha : martes 21 de julio

: martes 21 de julio Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : Centro recreativo de Albemarle Road

: Centro recreativo de Albemarle Road Dirección: 5027 Idlewild Rd N, Charlotte, NC 28227

Fecha : martes 23 de julio

: martes 23 de julio Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : Centro recreativo Ivory/Baker

: Centro recreativo Ivory/Baker Dirección: 1920 Stroud Park Ct., Charlotte, NC 28206

Para más información sobre cómo registrarse para las audiciones y sobre el programa Reach, visite el siguiente enlace.