Primarias 2026: 8 de cada 100 latinos inscritos votaron

Un reciente reporte publicó los datos de las elecciones primarias del 3 de marzo de 2026, revelando un modesto pero importante crecimiento en la participación de votantes latinos en el condado de Mecklenburg.

En total, se registraron 127,282 papeletas aceptadas, de las cuales 4,288 correspondieron a votantes latinos. Estos datos fueron compilados por Lennin Caro, director del Instituto de Investigación Camino.

Hasta mediados de marzo, en el condado de Mecklenburg estuvieron registrados 53,370 votantes como latinos, según datos de la Junta Electoral de Carolina del Norte. Eso quiere decir que en las elecciones primarias de marzo, el 8 % de los latinos inscritos votó. Pese a la baja proporción, es un aumento, considerando que en las elecciones de noviembre de 2023 sufragó solo el 5.5 % de los votantes de esta comunidad.

Perfil de los votantes latinos en Mecklenburg

Los datos muestran una participación mayoritaria de mujeres y una fuerte presencia de adultos jóvenes y de mediana edad entre los 4,288 latinos que votaron en las elecciones primarias de marzo.

Por género:

Mujeres: 2,605

Hombres: 1,644

No especificado: 39

Por edad:

18–25 años: 930

26–40 años: 1,255

41–65 años: 1,587

66+: 504

Preferencia partidista

La mayoría de los votantes latinos participaron en la primaria demócrata:

Demócrata: 3,770

Republicana: 518

Cómo votaron

En cuanto al método de votación, los datos reflejan una fuerte preferencia por votar el día de la elección:

Día de la elección (en persona/curbside): 2,616

Votación anticipada: 1,564

Por correo: 47

Otros métodos: 61

Comparación con elecciones primarias anteriores

Las cifras muestran un crecimiento significativo en la participación latina:

Primarias presidenciales 2024: 3,142 votantes latinos

3,142 votantes latinos Primarias 2026: 4,288 votantes latinos

Además, destaca el aumento en la participación de jóvenes:

2024 (18–25 años): 328 votantes

2026 (18–25 años): 930 votantes

Esto representa casi el triple de participación juvenil latina en solo dos años.

Una tendencia al alza

Los datos reflejan una tendencia clara: la participación latina en Mecklenburg está creciendo, especialmente entre los votantes jóvenes.

Este aumento podría tener un impacto importante en futuras elecciones locales y estatales, donde el voto latino continúa consolidándose como un factor cada vez más relevante en Carolina del Norte.