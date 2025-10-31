La ciudad de Charlotte nombró a Estella Patterson como nueva jefa del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo en la historia de la ciudad.

El anuncio fue realizado el 31 de octubre por el Gerente de la Ciudad Marcus D. Jones, quien destacó la trayectoria y liderazgo de Patterson:

“El CMPD ha tenido líderes excepcionales y la jefa Patterson continuará esa tradición. Su amplia experiencia, tanto en Charlotte como al frente del Departamento de Policía de Raleigh, la convierte en la persona ideal para guiar el futuro del CMPD”, afirmó Jones.

Amplia trayectoria en el servicio público

Patterson regresa a Charlotte tras haber dirigido el Departamento de Policía de Raleigh (RPD) entre 2021 y 2025. Durante su gestión, logró reducir el déficit de personal de 150 a 40 vacantes, creó la Fundación de la Policía de Raleigh —que recaudó $4 millones en dos años— y lideró una reducción en los crímenes violentos, alcanzando una tasa de resolución del 100 % en homicidios durante 2024.

En sus palabras, la nueva jefa se mostró agradecida y enfocada en fortalecer la seguridad y la confianza ciudadana:

“Me siento profundamente honrada de volver a Charlotte. Mis prioridades serán reducir la violencia, fortalecer el vínculo con la comunidad y promover el bienestar del personal policial”, señaló Patterson.

De oficial recluta a jefa de policía

Patterson comenzó su carrera en el CMPD en 1996, donde fue presidenta de su clase de reclutas. En 25 años dentro del departamento, ocupó diversos cargos, entre ellos instructora, jefa adjunta de Servicios Administrativos y jefa adjunta de Servicios de Patrulla.

También es veterana del Ejército de Estados Unidos, donde sirvió en Kosovo e Irak, alcanzando el rango de capitana y recibiendo dos medallas de encomio del Ejército por servicio meritorio.

Patterson cuenta con un título en Ciencias Políticas por la Universidad de Carolina del Norte (UNC) en Charlotte. Además de una maestría en Justicia Criminal por la Universidad de Oklahoma. Es graduada de la Academia Nacional del FBI. Ha ocupado cargos de liderazgo en asociaciones policiales estatales y nacionales.

Un proceso de selección con participación ciudadana

El proceso para elegir a la nueva jefa de policía incluyó consultas con líderes comunitarios, organizaciones de derechos civiles, grupos religiosos y más de 600 agentes del CMPD. Además, más de 850 residentes participaron en una encuesta comunitaria para aportar su visión sobre las necesidades del departamento.

Patterson sustituirá a Johnny Jennings, quien se retirará a finales de año tras 33 años de servicio en el CMPD.

“Ha sido un honor servir como jefe de policía”, dijo Jennings. “Felicito a la jefa Patterson y me alegra verla regresar. Con su experiencia dentro y fuera del CMPD, está lista para liderar con visión y compromiso.”