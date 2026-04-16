Dueños de negocios, emprendedores, líderes de organizaciones locales se unen a periodistas y comunicadores en el evento “Off The Record: Tu voz, tu momento". Un espacio organizado por la Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas (OHJTC) para conocer y compartir proyectos destacados por latinos en Charlotte.

Un ambiente de colaboración

El evento reunió a más de 20 personas con el objetivo de crear un espacio donde los latinos pudieran visibilizar sus iniciativas, fortalecer redes de apoyo y fomentar la colaboración profesional.

Durante esta reunión, los participantes tuvieron un espacio para presentarse y contar sobre sus proyectos o eventos que llevarán a cabo, como:

El encuentro de liderazgo y empoderamiento de United Latinas en Charlotte el próximo 23 de abril.

de United Latinas en Charlotte el próximo 23 de abril. La exposición de proveedores y recursos para bodas, quinceaños y celebraciones de Lalux Venue el próximo 23 de mayo.

y recursos para bodas, quinceaños y celebraciones de Lalux Venue el próximo 23 de mayo. La conferencia para mujeres latinoamericanas, LatinaCon 2026, el próximo 13 de junio organizada por La Noticia.

El encuentro estuvo abierto tanto para miembros como para no miembros de la organización, quienes llegaron a la reconocida panadería Manolo’s Bakery, ubicada en 4405 Central Ave Suite C, Charlotte, NC 28205, desde las 6:00 p.m. del jueves 15 de abril.

Fundada el 18 de mayo de 2022, la Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas tiene el propósito de unir y apoyar a profesionales de la comunicación. Para más información, visita el siguiente enlace.

También puede seguirlos en sus redes sociales como Instagram y Facebook, donde en los próximos días estarán publicando emprendimientos, organizaciones y eventos de quienes asistieron al encuentro, así como otras actividades.