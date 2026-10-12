Con música en vivo, bachata, merengue y bailes tradicionales, trajes típicos y entretenimiento, la comunidad latina celebró la segunda edición de la Parada Dominicana de Charlotte el domingo 11 de octubre.

La actividad se llevó a cabo de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. en el área de Boileryard de Camp North End, ubicada en 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206. Durante la jornada, asistieron alrededor de 5,000 personas, quienes se reunieron en torno a las tradiciones y el folklore de República Dominicana.

La celebración incluyó presentaciones musicales de artistas latinos locales e internacionales. Además de presentaciones de Rumbao Latin Dance, gastronomía y expresiones artísticas que destacaron la herencia del país caribeño.

Estas son algunas de las imágenes destacadas de la segunda edición de la Parada Dominicana de Charlotte organizada por Carlotan Talents y Camp North End.

Camp North End fue escenario de la celebración dominicana (Fotos: Yuliana Montiel / La Noticia).