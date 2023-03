Fundadora de una organización benéfica, modelo, autora del libro “Una mujer moldeando su destino” y emprendedora. Este es el perfil de María Elena Sarceño, una guatemalteca que emigró persiguiendo el sueño americano en el 2005. Entre los vaivenes de la inmigración, María Elena logró triunfar en distintas áreas en Carolina del Norte y encontró su forma de hacer el mundo mejor: ayudando a niños con escasos recursos en su país natal.

Hoy en día su organización: El Ángel que Viene del Cielo, se encuentra recolectando fondos para mejorar la calidad de vida de los niños en Guatemala. Este trabajo se viene desarrollando desde el 2012 y le ha permitido ayudar a más de 650 familias guatemaltecas, cerca de 550 de sus beneficiarios son niños de escasos recursos, facilitándoles atención médica, ropa, insumos escolares y canastas de alimentos.

“El Ángel que viene del Cielo nació por medio de un sueño que me regaló Dios. Desde entonces, he tocado muchas puertas. Unas se me han abierto, otras se me han cerrado. En el camino me he encontrado con diferentes personas, pero sigo en mi misión, porque estamos aquí por una misión. Es el dar sin mirar a quién y sin esperar nada a cambio. Esta es mi misión aquí en la Tierra y por eso estoy aquí, para hacer un llamado a la comunidad latina para que se una a este proyecto y para marcar una diferencia”, dijo María Elena.