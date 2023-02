Aracelis Méndez es una venezolana que tiene 15 años viviendo en Charlotte. Hace cuatro años le ganó la batalla al cáncer de seno. Tras la enfermedad, escuchó hablar sobre la importancia de los grupos de apoyo, así fue como dio con La Casa Rosada con Latinas.

La Casa Rosada es un lugar con un programa que reúne a latinas sobrevivientes de cáncer o que estén batallando con él. La primera vez que Aracelis asistió a una de estas reuniones fue en abril del 2019, luego de que le realizaran una mastectomía doble para minimizar los posibles riesgos de que las células malas volvieran a aparecer.

Podría interesarte: Dr. Rubén Mesa: Hijo de inmigrantes busca aliviar el dolor de pacientes con cáncer en Carolina del Norte

Tanto para las sobrevivientes de cáncer como para otras latinas que participan en estas sesiones, contar con este espacio les da la posibilidad de hablar sobre sus experiencias, como una oportunidad para empatizar con el grupo y apoyar a otras mujeres con herramientas de sanación.

El tercer jueves de cada mes a las 5:30 p.m. se lleva a cabo este programa donde convergen latinas con deseos de vivir a pesar de batallar o haber sanado un cáncer. Sin embargo, es solo una parte de toda una gama de servicios que ofrece La Casa Rosada, ubicada en 1607 E Morehead Street, Charlotte.

La primera reunión que se llevó a cabo de La Casa Rosada con Latinas fue el jueves 26 de octubre del 2017. Esto se logró gracias a la alianza de Carolinas Breast Friends, el Hospital Levine, las Bibliotecas Públicas de Mecklenburg y el YMCA. Desde entonces, mantienen esta noble iniciativa una vez al mes.

Magbis Núñez es una sobreviviente y formó parte de ese encuentro inicial en La Casa Rosada. Además, desde el 2010 trabaja con Renacer, una organización que apoya a las personas con cáncer. Como coordinadora del grupo de latinas, ella se ha convirtido en una guía y el apoyo de muchas mujeres que luchan contra la enfermedad.

A lo largo de los años La Casa Rosada ha realizado talleres de ejercicios, de estiramientos, cuidados de la piel; conversatorios sobre los medicamentos que interfieren en la radioterapia; clases de maquillaje, zumba, nutrición, entre otras.

Como valor agregado, también pueden participar mujeres con otros tipos de cáncer.

“Carolina Breast Friends”, también conocida como La Casa Rosada, fue fundada en el 2003 por Kristy Adams-Ebel, una sobreviviente de cáncer de mama de 32 años. Su idea fue crear una organización sin fines de lucro comprometida para ayudar a personas que estuvieran luchando contra esta enfermedad.

Por esta razón, ofrece servicios de:

Para obtener más información sobre este programa, pueden llamar al 704-533-2682 o enviar un correo electrónico a: Magbis.love@atriumhealth.org. Para conocer sobre los servicios de La Casa Rosada y los talleres que realizan, visita el siguiente enlace.

Adela Climastone, fue una de las mujeres que pudo hacer uso de este último servicio. Actualmente, se encuentra luchando contra el cáncer de mama. Fue diagnosticada el 17 de noviembre del 2022 y desde entonces, lleva cuatro quimioterapias. La reunión de febrero fue la segunda a la que ha podido asistir debido al tratamiento. En esa oportunidad, utilizó el servicio de cuidado personal y se probó una peluca.

“Yo perdí mi cabello con el tratamiento y hoy recibí la peluca y me sentí como en una peluquería porque me atendieron como tal, me ayudaron a elegir el color, el tipo y hubo mucha emoción. Jamás me hicieron sentir como que estaba enferma . Yo siento que estoy volviendo a vivir, que estoy renaciendo y veo el cáncer como un aprendizaje y seguiré yendo a las reuniones mientras esté en condiciones”, comentó.

En marzo, Adela cumplirá un año viviendo en Charlotte, tras mudarse desde Florida y antes de eso su hogar era Venezuela. Asegura que tanto el cáncer como las reuniones en La Casa Rosada han tenido un impacto en su vida.

“El cáncer cambió mucho mi relación con mis hijos, mi familia y mi hogar. No he podido trabajar y mi casa no es como antes, porque a través de las quimioterapias me he debilitado mucho. Pero tengo apoyo emocional. En La Casa Rosada la orientación es muy buena, es un apoyo emocional muy grande que me ha ayudado inmensamente. La primera vez que vine tuve muchas emociones encontradas y me sentí acompañada de personas fuertes, personas que quieren vivir y salir adelante como yo, que queremos sobrevivir a todo esto”, comentó.