La comunidad inmigrante de Charlotte y sus alrededores vive momentos de tensión tras un aumento alarmante de operativos migratorios. En una semana, la línea de emergencia Comunidad Colectiva, recibió en promedio dos llamadas por hora para reportar la presencia de oficiales policiales y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Además de las múltiples alertas por mensajería instantánea y en sus redes sociales.

133 alertas por ICE en una semana

“Desde el 20 de enero, nuestra línea recibía entre dos, tres y a veces cuatro llamadas de reportes de inmigración en la ciudad. Pero desde el lunes 12 de mayo, hemos recibido un total de 133 llamadas. Eso no incluye los mensajes de Facebook, los mensajes de Instagram, de WhatsApp y de texto directamente que nos han llegado”, informó Stefania Arteaga, codirectora de Carolina Migrant Network.

La información fue dada a conocer durante una rueda de prensa realizada el lunes 19 de mayo a las 11:00 a.m. en el Charlotte is Home Center, ubicado en 3400 Shamrock Dr, Charlotte, NC 28215. En el evento se detalló que este aumento repentino ocurrió entre las 6:00 a.m. y las 4:00 p.m., lo que equivale a un promedio de dos llamadas por hora alertando sobre la presencia de oficiales de ICE en Charlotte y sus alrededores.

Las zonas más afectadas incluyen sectores con alta presencia de inmigrantes en Charlotte como: Central Avenue, Albemarle y North Tryon, así como áreas del sur de la ciudad, como South Tryon, South Boulevard, y ciudades como Monroe, Concord, Pineville y Kannapolis.

ICE: detenciones basadas en el “perfil racial”

Arteaga denunció que “la mayoría de las detenciones que hemos visto están concentradas en el perfil racial. Estamos viendo detenciones de personas en vehículos de trabajo, donde han agarrado a varias personas de una vez, padres, personas que han estado aquí ya por varios años en el país, padres de hijos ciudadanos americanos, y detenciones que han ocurrido muy cerca de las escuelas”.

Detalló que la totalidad de detenciones confirmadas son de hombres. “Son detenciones al azar de hombres que van rumbo al trabajo o en camiones de trabajo”.

Este fue el caso de José Refugio Martínez, quien fue detenido en Central Avenue a las 7:50 a.m. del 14 de mayo, cuando se dirigía a su trabajo de construcción, junto a sus compañeros.

“Él es un padre devoto de 11 hijos. Cuando conoció a mi madre, ella ya tenía cuatro hijos a quienes él crió con amor como si fueran propios. A pesar de innumerables desafíos, mi padre trabajó incansablemente para construir su propio negocio y mantener a nuestra familia. Es nuestro único proveedor y tiene cinco hijos menores de edad que dependen de él”, dijo su hija, Joanna Martínez.

“Nuestra familia fue injustamente separada”

La esposa de José compartió una carta denunciando la detención como "injusta" y el impacto que tuvo en su familia de 12.

“Nuestros hijos están sufriendo la ausencia de su padre al no entender por qué no está en nuestro hogar. Él no tenía un récord criminal y al tratar de decir a los agentes de inmigración sobre sus derechos, se negaron a escucharlo... Yo recibí la videollamada inquietamente de mi esposo a las 7:30 a.m., quien estaba asustado. Me avisó que fue detenido con sus tres compañeros. La llamada duró segundos y asustado colgó”, afirmó.

Agrega: “Mis hijos pequeños no entienden por qué su padre no está con ellos. Es muy frustrante tratar de explicar que salió a trabajar y aún no ha llegado. Ese día, nuestra familia fue injustamente separada”.

Desde entonces, Joana Martínez relata como ha intentado navegar por un sistema migratorio “roto” e “insensible”, incluyendo conducir seis horas para visitar a su padre en el Centro de Detención de Inmigración Stewart, en Georgia. En donde fue trasladado su padre.

“Desde su detención, me ha costado dormir, atormentada por la idea de que pudo haber estado sin comer durante días y que está sufriendo mientras está detenido. Por primera vez en mi vida, vi llorar a mi padre. El hombre que siempre fue nuestra roca, nuestro proveedor, fue reducido a lágrimas, y eso destrozó nuestros corazones. Las operaciones de ICE son actos de violencia”, cerró.

Revelan detalles de detención cerca de escuela en Charlotte

La codirectora de Carolina Migrant Network informó que el lunes 12 de mayo se registraron dos detenciones cerca de la escuela Charlotte East Language Academy. Sin embargo, ICE solo dio a conocer una de ellas: la de Adrián Ojeda-Calvillo, de 42 años, quien, además de encontrarse en el país sin documentación legal, enfrentaba cinco violaciones de una orden de protección y cargos por agresión contra una mujer.

Stefania cuestionó que ICE no haya publicado información sobre la segunda detención. La de un padre de familia que fue arrestado mientras llevaba a sus dos hijos a la escuela.

“Algo que estamos viendo, que es la estrategia de comunicaciones de ICE, es encontrar casos particulares para que nos miremos mal como comunidad… Lo que sabemos es que están encontrando estos casos que no son representativos de lo que está ocurriendo aquí en la Ciudad Reina”, dijo a La Noticia.

“Ningún niño debe tener miedo de ir a la escuela”

Cyrus Tejeri, padre de familia y miembro la Asociación de Padres (PTA) de Charlotte East Language Academy (CELA), comentó:

“Esta detención fue vista por mucha gente: niños, adultos, profesores y estudiantes. Fue una escena repentina, pública y angustiante. Muchos niños lo vieron, muchos padres tuvieron miedo de manejar con sus hijos, y el personal y los estudiantes estaban visiblemente afectados… La escuela debe ser un lugar donde los niños se sientan protegidos, tranquilos y queridos. Y no importa el estatus migratorio de la familia, los niños no tienen la culpa. Los niños no tienen que crecer viendo esto. Ningún niño debe tener miedo de ir a la escuela y ninguna familia debería enfrentar la posibilidad de perder un ser querido en ruta a la escuela”, mencionó.

Por su parte, la reverenda Amanda Witherspoon, calificó la narrativa de las autoridades como “falsa y peligrosa”.

“La historia que se está contando es que ICE y DHS durante estas últimas semanas han estado limpiando la comunidad, eliminando a los malos y criminales peligrosos y protegiendo a nuestra comunidad es una narrativa basada en falsedades. ¿Cómo protegen a nuestra comunidad cuando arrebatan a padres de familias delante de sus hijos? ¿Cómo beneficia a nuestra comunidad que la gente común tenga miedo de ir al supermercado, de poner gasolina o hacer cosas cotidianas por miedo de ser detenido?… Estas acciones no hacen a nuestra comunidad más segura, de hecho, la hacen más peligrosa, no solo para los miembros de la comunidad indocumentada, sino para todos nosotros”, dijo.

Llamado a la acción

Carolina Migrant Network, junto a las familias afectadas y activistas pidieron a las autoridades locales que tomen una postura pública y solidaria ante estos hechos.

También hicieron un llamado a donar al Fondo de Solidaridad con los Inmigrantes, ya que muchas familias están enfrentando una fuerte crisis económica tras la detención de su principal sostén. Para apoyar, visita el siguiente enlace.

“Hay varias familias, varias personas que se han visto afectadas. Que ahora van a enfrentar represalias económicas significativas y que quizás ni siquiera tengan acceso a representación legal. Por eso alentamos a quienes puedan a donar a este fondo”, cerró.

Para compartir información sobre operativos, puede llamar al 704-740-7737. La línea está abierta desde las 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

