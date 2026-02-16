Translate with AI to
WhatsAppMessengerTelegramLinkedInPinterestRedditSMSPrint

Con el objetivo de apoyar a las más de 20,000 familias afectadas por los devastadores incendios forestales en el sur de Chile, la Asociación Chilena de Carolina del Norte invita a un evento solidario. Este busca recaudar fondos para los damnificados, quienes han perdido hogares, tierras e incluso familiares debido a las recientes catástrofes en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Según medio del país suramericano, los incendios iniciaron a mediados de enero y se propagaron rápidamente, arrasando con más de 42,000 hectáreas de bosque, dejando a 21 fallecidos, más de 300 lesionados y cerca de 22,000 damnificados.

Hubo familias que perdieron todo, fallecidos, animales que se vieron afectados. Por eso, estamos colaborando con fundaciones que están apoyando a estas localidades afectadas. Es una oportunidad para unirnos y ser solidarios con un país que tiene temblores, terremotos, tsunamis, desastres que dejan a miles de familias afectadas”, dijo a La Noticia Sanny Sarmiento Wolff, vicepresidenta de Asociación Chilena de Carolina del Norte.

¿Qué habrá en este evento?

El evento contará con música en vivo, un DJ para toda la noche, y una serie de presentaciones culturales como la cueca chilena y el baile de la bandera. Los asistentes podrán disfrutar de una gran fiesta chilena, concursos, rifas y juegos, además de degustar deliciosa comida típica, como los tradicionales completos chilenos (hot dogs con palta y tomate).

Nos han hecho donaciones de flan, de repostería o dulces chilenos como alfajores, brazos de reina y galletas. Es un evento familiar. Tendremos bingo, concursos y cotillón, que es como una hora loca. Queremos ofrecer una experiencia linda y encantadora y al mismo tiempo ayudar con esta causa”, añadió Sanny.

Junto con esto, agradeció cómo latinos de otras nacionalidades han sumado esfuerzos para hacer este evento más grande y reunir más donaciones. Entre ellos, María Elena Valdez, conocida como "La Reina del Mariachi”, la mariachi María Vílchez, el colombiano Eddy Kbrera, quien ofrecerá una presentación, rifas y sorpresas gracias a la donación de  Yvonne Farfán.

Las donaciones serán entregadas directamente a las fundaciones Building Hope Foundation y Roble del Sur, quienes se encargarán de distribuir la ayuda entre el 6 y 7 de marzo.

¿Cuándo y dónde será el evento?

La recaudación de fondos será este viernes 20 de febrero de las 6:00 p.m. hasta las 12:00 a.m. en 756 Tyvola Rd, Charlotte, NC 28217. El costo de la entrada es de $20, que será la donación para esta causa. Puedes adquirirlo en elsiguiente enlace. Allí también se pueden hacer donaciones en el caso de quienes no puedan asistir.

Periodista de profesión, ávida lectora por vocación. Tiene un máster en Ciencias Criminológicas de la Universidad del Zulia, Venezuela. Le apasiona conocer nuevas realidades y contarlas.