Con el objetivo de apoyar a las más de 20,000 familias afectadas por los devastadores incendios forestales en el sur de Chile, la Asociación Chilena de Carolina del Norte invita a un evento solidario. Este busca recaudar fondos para los damnificados, quienes han perdido hogares, tierras e incluso familiares debido a las recientes catástrofes en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Según medio del país suramericano, los incendios iniciaron a mediados de enero y se propagaron rápidamente, arrasando con más de 42,000 hectáreas de bosque, dejando a 21 fallecidos, más de 300 lesionados y cerca de 22,000 damnificados.

“Hubo familias que perdieron todo, fallecidos, animales que se vieron afectados. Por eso, estamos colaborando con fundaciones que están apoyando a estas localidades afectadas. Es una oportunidad para unirnos y ser solidarios con un país que tiene temblores, terremotos, tsunamis, desastres que dejan a miles de familias afectadas”, dijo a La Noticia Sanny Sarmiento Wolff, vicepresidenta de Asociación Chilena de Carolina del Norte.

¿Qué habrá en este evento?

El evento contará con música en vivo, un DJ para toda la noche, y una serie de presentaciones culturales como la cueca chilena y el baile de la bandera. Los asistentes podrán disfrutar de una gran fiesta chilena, concursos, rifas y juegos, además de degustar deliciosa comida típica, como los tradicionales completos chilenos (hot dogs con palta y tomate).

“Nos han hecho donaciones de flan, de repostería o dulces chilenos como alfajores, brazos de reina y galletas. Es un evento familiar. Tendremos bingo, concursos y cotillón, que es como una hora loca. Queremos ofrecer una experiencia linda y encantadora y al mismo tiempo ayudar con esta causa”, añadió Sanny.

Junto con esto, agradeció cómo latinos de otras nacionalidades han sumado esfuerzos para hacer este evento más grande y reunir más donaciones. Entre ellos, María Elena Valdez, conocida como "La Reina del Mariachi”, la mariachi María Vílchez, el colombiano Eddy Kbrera, quien ofrecerá una presentación, rifas y sorpresas gracias a la donación de Yvonne Farfán.

Las donaciones serán entregadas directamente a las fundaciones Building Hope Foundation y Roble del Sur, quienes se encargarán de distribuir la ayuda entre el 6 y 7 de marzo.

¿Cuándo y dónde será el evento?

La recaudación de fondos será este viernes 20 de febrero de las 6:00 p.m. hasta las 12:00 a.m. en 756 Tyvola Rd, Charlotte, NC 28217. El costo de la entrada es de $20, que será la donación para esta causa. Puedes adquirirlo en elsiguiente enlace. Allí también se pueden hacer donaciones en el caso de quienes no puedan asistir.