Miles de personas se unieron este sábado 28 de marzo a la protesta del movimiento "No Kings" en Charlotte. Un evento que forma parte de una iniciativa para expresar la indignación frente a las acciones del gobierno de Donald Trump, incluyendo sus políticas migratorias.

En esta ocasión, más de 10 organizaciones locales se sumaron al llamado, bajo el lema "No Reyes en Charlotte" y desde las 11:30 a.m. comenzaron a llegar con banderas, disfraces, carteles al First Ward Park, ubicado en 301 E 7th St, Charlotte, NC 28202.

Allí la multitud escuchó discursos de organizadores y líderes locales y luego se unió a una marcha que cerró varias calles en el centro de la ciudad. Este no fue un evento aislado, solo una de las 3,000 manifestaciones programadas para el sábado en todo el país. En Carolina del Norte, se unieron otras ciudades como Waxhaw, Concord, Denver, Fort Mill y Huntersville, entre otras.

En Charlotte, el evento se mantuvo pacífico y no se reportaron incidentes ni arrestos. Se estima que la asistencia superó las 10,000 personas.

“Esta es la tercera marcha en la que nos estamos integrando y estamos aquí declarando firmemente nuestra postura en contra de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), después de todas las matanzas que hemos visto en Minnesota, en los centros de detención y la historia terrible que ha tenido esta administración en contra de la comunidad”, dijo Stefanía Arteaga, cofundadora de Carolina Migrant Network (CMN).

Imágenes de No Kings en Charlotte

Miles de personas se unieron este sábado 28 de marzo a la protesta del movimiento "No Kings" en Charlotte (Galería: Yuliana Montiel / La Noticia).

Próximas protestas en Charlotte

CMN fue una de las organizaciones participantes, al igual que Indivisible CLT, Charlotte Metrolina Labor Council, Red, Wine & Blue, Common Cause North Carolina, The Freedom Center, 50501 y la Campaña de los Pobres. Para conocer más de este movimiento y estar atento a próximas convocatorias, visite el siguiente enlace.

Además de esta protesta masiva, actualmente la organización Indivisible CLT lleva a cabo protestas pequeñas todas las semanas para expresar su opinión sobre temas como desigualdad económica, ataques a comunidades inmigrantes, desconfianza en las instituciones de poder, promover el voto, ataques a derechos civiles, la intervención militar en el extranjero, entre otros temas. Para conocer las fechas y participar en alguna de estas manifestaciones, visite sus redes sociales en el siguiente enlace.

Adicionalmente, como parte de la conmemoración por el Día del Trabajador, grupos comunitarios y activistas convocan a una protesta el viernes 1.° de mayo a las 5:00 p.m., saliendo desde 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205. Será una marcha por Central Avenue a la cual invitan a trabajadores y miembros de la comunidad inmigrante.