Desde donaciones de los ingresos de más de 200 pequeños negocios hasta iniciativas como cubrir tatuajes para que inmigrantes no sean erróneamente confundidos por miembros de bandas criminales, son algunas de las iniciativas en Charlotte en apoyo solidario y creativo para los inmigrantes a través de Carolina Migrant Network.

En entrevista con La Noticia, Stefanía Arteaga, cofundadora de la organización, dijo que lo que comenzó como iniciativas aisladas ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma clave para la defensa de los derechos de los inmigrantes. Esto les ha permitido crear un espacio de visibilidad sobre cómo los operativos de agentes migratorios afectan a familias con estatus mixtos. Además, la ayuda permite a la entidad continuar con su trabajo a pesar de los recortes federales que sufrieron en el 2025.

“El año pasado perdimos más de 300 mil dólares”

Carolina Migrant Network es la única organización sin fines de lucro en las Carolinas que ofrece servicios legales gratuitos a personas en proceso de deportación. Desde hace seis años, desempeñan esta labor gracias al apoyo de fondos federales, donaciones y la colaboración de abogados pro bono. Arteaga explicó que conseguir aportes es un desafío, especialmente al tener que aclarar que su misión está centrada en asistir a inmigrantes detenidos, en un contexto donde la migración ha sido criminalizada.

A esto, añadió que los recortes federales en 2025 representaron un golpe a la estabilidad de organizaciones que ayudan a inmigrantes en todo el estado.

“Nosotros, de hecho, el año pasado perdimos más de $300,000 de fondos que apoyaban nuestro departamento legal, que eso es el corazón de lo que hacemos”, añadió.

A pesar de estos desafíos financieros, la organización continuó con su defensoría a inmigrantes de procesos de deportación y con su línea de emergencia: Comunidad Colectiva. Esta les permitió evidenciar el impacto que tuvo la Operación Charlotte’s Web en noviembre del 2025.

Detenciones masivas despiertan apoyo comunitario

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes de la Patrulla Fronteriza arrestaron a más de 1,300 inmigrantes indocumentados. Este fue el operativo migratorio más grande registrado en Carolina del Norte y, hasta ahora, solo se publicaron los cargos de acusación del 3 % de los detenidos, lo que dejó la duda entre organizaciones promigrantes y autoridades locales, sobre a quién estaban dirigidas estas redadas.

“A lo largo de los años no habíamos visto mucho entusiasmo por discutir cómo podría verse la defensa contra la deportación y esto cambió un poco debido a Charlotte’s Web”, informó Becca O'Neill, cofundadora de Carolina Migrant Network durante una rueda de prensa en línea el 3 de febrero.

Agregó: “Durante esos días, contamos con el apoyo de muchos voluntarios y la comunidad legal (31 abogados) se ofreció de manera pro bono, ya que la demanda de apoyo superaba con creces lo que podíamos manejar internamente”. Antes de los operativos eran tres quienes se dedicaban a tiempo completo a la labor de abogacía a través de la organización.

Comunidad Colectiva tuvo un alcance que superó las 70,000 personas. Captó el interés no solo de inmigrantes que buscaban evitar a agentes federales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), sino de dueños de negocios y creativos que querían ayudar a la comunidad que se estaba viendo afectada.

Desde cubrir tatuajes hasta donar ganancias, comida y suéteres

Según Arteaga, más de 200 dueños de pequeños negocios donaron una parte de sus ingresos para apoyar su causa y más de 100 artistas donaron obras, parte de sus ganancias o realizaron presentaciones musicales, de poesía y exposiciones para visibilizar la importancia de apoyar a inmigrantes en medio de las dificultades y/o las violaciones de derechos civiles que Carolina Migrant Network reportó durante los operativos.

“Una chica que diseña uñas, diseñó un set único para apoyar nuestra causa. Una persona con un negocio de diseño de suéteres creó uno diciendo ‘todos somos una comunidad’ y los donó; un club de corredores hizo una carrera de 5 kilómetros para recaudar fondos y nos los donó. Es increíble ver cómo la comunidad quería aportar a su manera. Se me hizo muy bonito”, compartió Arteaga.

Añadió que hubo un tatuador profesional que se puso a disposición para cubrir tatuajes de inmigrantes, para que no sean erróneamente confundidos por miembros de bandas criminales. Como ocurrió a comienzos de 2025, cuando varios venezolanos fueron deportados y acusados de pertenecer al Tren de Aragua por sus tatuajes.

“Durante los operativos hubo grupos que hicieron comida para sus vecinos, alguien que hizo un librito de conoce tus derechos, influencers hicieron videos para informar sus derechos, llegaban a donar comida, papel higiénico, porque la gente no estaba saliendo, repartían volantes, compartían la línea… Fue un acto masivo de solidaridad”, añadió.

Artistas se unen a causa a través de pinturas, fotografía y conciertos

Un ejemplo de esto fue la galería “Sigue empujando”, donde el viernes 30 de enero, más de 100 artistas sumaron esfuerzos para llevar obras de arte, dibujos incluso hechos por niños, esculturas, fotografías, un altar y más. Todo como respuesta y crítica a las políticas migratorias actuales y parte de las ganancias fue para apoyar a familias inmigrantes afectadas por las detenciones por CBP.

Además, se unieron artistas y agrupaciones para cantar, recitar poesía e instalar las obras. “Un grupo de jóvenes de pop-rock hicieron un concierto pequeño y recogieron fondos. Esto habla de las personas y ese fuego dentro de la comunidad de querer hacer algo”, dijo Arteaga.

Gracias a las contribuciones, Arteaga informó que Carolina Migrant Network logró expandir su red de apoyo. Esto incluye:

La línea de apoyo ahora no solo permite reportar a agentes de inmigración. También puede usarla para recibir un análisis legal sobre su caso o el de un familiar detenido.

o el de un familiar detenido. Reportar violaciones de derechos civiles .

. Referir a abogados civiles y criminalistas en casos federales.

civiles y criminalistas en casos federales. Brindar apoyo a personas de otros condados, además de Mecklenburg, como Gastón, Unión y el sur de Iredell.

Para conocer más sobre Carolina Migrant Network y apoyar a esta organización, visita el siguiente enlace. Para estar atento a los siguientes eventos de recaudación de fondo, visita sus redes sociales disponibles en el siguiente enlace.

Más de 100 artistas sumaron sus obras a la galería “Sigue Empujando” (Fotos: Yuliana Montiel / La Noticia).