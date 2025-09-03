Durante el período de votación anticipada de las elecciones primarias municipales de 2025, miembros de la comunidad latina se reúnen en centros electorales para animar a más personas a participar en las urnas.

Este compromiso se vio este martes 2 de septiembre en la Biblioteca de Independence, donde un grupo de cerca de 30 personas, 20 de los cuales eran latinos, se acompañaron a las 6:00 p.m. para votar y tener voz en las decisiones locales que afectan su día a día.

Gabriela Umanzor, una latina quien tras una jornada intensa, acudió a votar con su hijo de tres años. “Vengo porque la próxima semana no voy a tener tiempo y quiero evitar que haya línea… Creo que si yo me quedé en un trabajo por ocho y casi nueve horas y luego recojo a mi hijo y estoy casi una hora en tráfico, entonces no veo que haya una excusa para no venir a votar”, dijo a La Noticia.

¿Qué se elige en estas elecciones?

En estas elecciones municipales de 2025, en Mecklenburg se eligen los cargos de alcalde y los once puestos del Concejo Municipal de Charlotte (siete por distrito y cuatro generales), además de tres asientos en la Junta de Educación de Charlotte-Mecklenburg (CMS).

En las demás ciudades del condado (Cornelius, Davidson, Huntersville, Matthews, Mint Hill, Pineville y Stallings) se está votando por alcaldes, concejales o comisionados.

Fechas claves sobre estas elecciones

6 de septiembre : fin del período de voto anticipado.

: fin del período de voto anticipado. 9 de septiembre : es el día oficial de las elecciones primarias.

: es el día oficial de las elecciones primarias. 16 de septiembre : Certificación de los resultados

: Certificación de los resultados 7 de octubre: Elecciones primarias secundarias (en los cargos y ciudades que sea necesario)

“Los invito a votar en las elecciones anticipadas para evitar las filas que podría haber el próximo martes. Pueden votar hasta las 3:00 de la tarde de este sábado o el martes de 6:30 a.m. a 7:30 p.m. El proceso es muy sencillo y solo tienen que traer su documento de identidad para votar”, mencionó Juan Diego “JD” Mazuera Arias a La Noticia, quien es candidato al Concejo Municipal de Charlotte por el Distrito 5.

¿Dónde votar en Charlotte?

Este 2 de septiembre se abrieron nuevos centros de votación anticipada. Si planeas votar en este periodo, puede ir a cualquiera de los siguientes centros disponibles hasta este sábado 6 de septiembre:

Hal Marshall Annex

Dirección: 618 N College St, Charlotte, NC.

Allegra Westbrooks Library

Dirección: 2412 Beatties Ford Rd, Charlotte, NC 28216

Independence Regional Library

Dirección: 600 Conference Dr, Charlotte, NC 28212

Marion Diehl Recreation Center

Dirección: 2219 Tyvola Rd, Charlotte, NC 28210

South County Library

Dirección: 5801 Rea Rd, Charlotte, NC 28277

SouthPark Library

Dirección: 7015 Carnegie Blvd, Charlotte, NC 28211

Steele Creek Masonic Lodge

Dirección: 13611 Steele Creek Rd, Charlotte, NC 28273

Former Kohl’s

Dirección: 5528 Waters Edge Village Dr, Charlotte, NC 28262

West Blvd Library

Dirección: 2157 West Blvd, Charlotte, NC 28208

“Somos partícipes de esta democracia, somos partícipes de esta libertad y tenemos el poder de votar. La única forma en que nuestra voz tenga poder es si votamos, entonces invito a mis paisanos y amigos latinos a que votemos ahora más que nunca”, comentó a La Noticia, Manolo Betancur.

Si planea votar en persona el Día de las Elecciones (9 de septiembre), debe hacerlo en su lugar de votación asignado. Para más información, sobre el sitio que le corresponde, visite el siguiente enlace: vt.ncsbe.gov