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Una jornada con música en vivo, baile, mariachis y actividades comunitarias se realizará en Charlotte para promover la participación ciudadana durante la votación anticipada. Este evento es el sábado 17 de octubre y está dirigido a votantes latinos, para caminar juntos hacia las urnas.

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Vota temprano: fechas y horarios

En Carolina del Norte, la votación anticipada para las elecciones generales comienza el 15 y se extiende hasta el 31 de octubre. Durante este período, los votantes registrados pueden acudir a cualquier centro de votación anticipada de su condado, sin necesidad de dirigirse a su recinto electoral asignado.

En el condado de Mecklenburg, los centros habilitados atenderán los sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y los domingos de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. De lunes a viernes, los horarios son de 8:00 a.m. a 7:30 p.m.

El día oficial de las elecciones es el martes 3 de noviembre. Para consultar los centros de votación anticipada y sus horarios en el condado de Mecklenburg, los votantes pueden visitar el siguiente enlace de la Junta Electoral del condado.

Música y baile para votar temprano

Este evento es organizado por Carolina Migrant Network, Raíces Latino Arts y otras organizaciones. La jornada comenzará con presentaciones artísticas, de samba y percusión de NC Brazilian Arts, música de cumbia con Furia Tropikal y mariachis. Además, habrá recursos comunitarios y comida de vendedores locales. 

El punto de encuentro es Victoria Yards desde las 12:30 p.m. La dirección es: 209 E. 7th St., Charlotte, NC 28202.

Vamos a tener música, actividades para los niños, artistas que van a estar bailando con nosotros y mariachis que nos van a traer todos juntos. Es un evento no partidista y desde Victoria Yards estamos a dos bloques, una caminata de 5 minutos a Hal Marshall Annex, donde vamos a estar votando juntos”, dijo Stefanía Arteaga, codirectora de Carolina Migrant Network.

A la 1:45 p.m., inicia la marcha hacia el centro de votación ubicado en 618 N College St a, Charlotte, NC 28202. La llegada al centro electoral está prevista para las 2:00 p.m.

Durante la jornada se realizarán diversas actividades para promover la participación ciudadana en Charlotte. Esta actividad está dirigida especialmente a los votantes latinos. Para conocer otros eventos, visita el siguiente enlace.

Periodista de profesión, ávida lectora por vocación. Tiene un máster en Ciencias Criminológicas de la Universidad del Zulia, Venezuela. Le apasiona conocer nuevas realidades y contarlas.