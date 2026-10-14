Una jornada con música en vivo, baile, mariachis y actividades comunitarias se realizará en Charlotte para promover la participación ciudadana durante la votación anticipada. Este evento es el sábado 17 de octubre y está dirigido a votantes latinos, para caminar juntos hacia las urnas.

Vota temprano: fechas y horarios

En Carolina del Norte, la votación anticipada para las elecciones generales comienza el 15 y se extiende hasta el 31 de octubre. Durante este período, los votantes registrados pueden acudir a cualquier centro de votación anticipada de su condado, sin necesidad de dirigirse a su recinto electoral asignado.

En el condado de Mecklenburg, los centros habilitados atenderán los sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y los domingos de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. De lunes a viernes, los horarios son de 8:00 a.m. a 7:30 p.m.

El día oficial de las elecciones es el martes 3 de noviembre. Para consultar los centros de votación anticipada y sus horarios en el condado de Mecklenburg, los votantes pueden visitar el siguiente enlace de la Junta Electoral del condado.

Música y baile para votar temprano

Este evento es organizado por Carolina Migrant Network, Raíces Latino Arts y otras organizaciones. La jornada comenzará con presentaciones artísticas, de samba y percusión de NC Brazilian Arts, música de cumbia con Furia Tropikal y mariachis. Además, habrá recursos comunitarios y comida de vendedores locales.

El punto de encuentro es Victoria Yards desde las 12:30 p.m. La dirección es: 209 E. 7th St., Charlotte, NC 28202.

“Vamos a tener música, actividades para los niños, artistas que van a estar bailando con nosotros y mariachis que nos van a traer todos juntos. Es un evento no partidista y desde Victoria Yards estamos a dos bloques, una caminata de 5 minutos a Hal Marshall Annex, donde vamos a estar votando juntos”, dijo Stefanía Arteaga, codirectora de Carolina Migrant Network.

A la 1:45 p.m., inicia la marcha hacia el centro de votación ubicado en 618 N College St a, Charlotte, NC 28202. La llegada al centro electoral está prevista para las 2:00 p.m.

Durante la jornada se realizarán diversas actividades para promover la participación ciudadana en Charlotte. Esta actividad está dirigida especialmente a los votantes latinos. Para conocer otros eventos, visita el siguiente enlace.