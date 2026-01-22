Un jurado federal presentó una acusación penal por delito grave contra un latino de Charlotte por evadir a agentes federales y huir con su vehículo de forma agresiva, durante un operativo migratorio.

El anuncio lo realizó Russ Ferguson, fiscal federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte, el 22 de enero.

Quién es el latino y de qué se le acusa

El acusado es Miguel Ángel García Martínez, de 24 años. Enfrenta un cargo federal por agredir, resistirse, interferir y obstruir a oficiales federales en funciones oficiales.

Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre de 2025, según documentos judiciales presentados ante la corte federal.

Este caso ocurrió en medio de la Operación Charlotte’s Web. Autoridades federales informaron que más de 1,300 inmigrantes fueron detenidos desde el inicio de la misma, el 15 de noviembre.

Este es el operativo migratorio más grande registrado en Carolina del Norte y hasta ahora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solo ha publicado los cargos de 33 de los detenidos, lo que equivale a menos del 3 %.

Persecución y choque con agentes federales

Durante el incidente, agentes de la Patrulla Fronteriza observaron la camioneta de García Martínez en dos lugares distintos donde se realizaban operativos migratorios. Al intentar contactarlo, el acusado huyó del lugar.

Según la acusación, condujo de forma agresiva y a alta velocidad e ignoró sirenas y luces. Además, evadió a la policía por University Boulevard.

Durante la persecución, el acusado cruzó parterres y aceras, ingresó a carriles contrarios y finalmente fue impactado por un vehículo gubernamental con cuatro agentes federales dentro.

Tras el choque, continuó la huida hasta que las autoridades lo detuvieron y arrestaron.

Posible sentencia y proceso legal

Si resulta culpable, García Martínez enfrenta hasta ocho años de prisión federal. Un juez determinará la sentencia tras revisar las guías federales y otros factores legales.

Las autoridades recordaron que la acusación no implica culpabilidad. El acusado se presume inocente hasta que un tribunal pruebe lo contrario.

Llamado a la comunidad

Abogados y organizaciones comunitarias recuerdan la importancia de conocer los derechos legales, mantener la calma durante interacciones con autoridades y buscar asesoría legal ante cualquier incidente.