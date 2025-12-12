A pesar de la incertidumbre por los operativos migratorios y las bajas temperaturas, miles de feligreses desafiaron el miedo y se unieron en devoción para honrar el Día de la Virgen de Guadalupe en Charlotte. Una de las festividades más esperadas por la comunidad católica.

Miles celebran a la Virgen de Guadalupe en Charlotte

El temor al impacto de las recientes redadas migratorias que formaron parte de la Operación Charlotte’s Web y las recientes detenciones por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no lograron frenar la devoción de los feligreses en Charlotte y sus alrededores. Miles de ellos cumplieron con su fe para conmemorar a la “Morenita del Tepeyac” este 11 y 12 de diciembre.

Desde las 6:00 p.m. llegaron a la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en 6212 Tuckaseegee Rd, Charlotte, NC 28214, esta es la celebración más grande en la ciudad reina. Y al menos unas 2,000 personas se concentraron para rezar, bailar y cantar a la Virgen y compartir en comunidad.

Así lo hicieron Gabriela y Omar, un matrimonio de 20 años con dos hijas que desde hace más de dos décadas honran a su patrona de México. Fieles a su devoción, llegaron a la iglesia con las manos llenas: 328 tamales y 60 litros de atole y champurrado para compartir.

“Yo he crecido aquí en esta iglesia desde que puedo recordar hemos estado viniendo… Es muy bonito poder ver a toda la comunidad que se junta para adorar a la Virgen. Para mí, tengo a mi mamá aquí en la tierra y la Virgen es mi mamá a quien acudo y me cuida”, dijo Stephanie Martínez, una de sus hijas.

Fieles a su fe, Gabriela y Omar, llegaron con tamales, atole y champurrado para compartir con la comunidad (Foto: Yuliana Montiel / La Noticia).

“No venir es como faltar al cumpleaños de la mamá”

El matrimonio contó a La Noticia que desde el inicio de la Operación Charlotte Web (el 15 de noviembre) se alejó un poco de las actividades de la iglesia debido al temor a las redadas. Esta preocupación entre familias latinas llevó a la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe a cancelar algunas de sus actividades presenciales durante esa semana y optar por transmitir la misa en línea.

Sin embargo, este 11 de diciembre fue una excepción; pudo más su devoción que la preocupación. “Este es un día grande; es el cumpleaños de la Virgen; no venir es como faltar al cumpleaños de la mamá”, asegura Omar.

La devoción a la Virgen de Guadalupe tiene un significado profundo para muchos en la comunidad latina. De hecho, la Diócesis Católica de Charlotte, conformada por 93 iglesias y 20 escuelas, cuenta con más de un millón de feligreses y más de la mitad (565,000) son latinos.

Celebración y agradecimiento

El Día de la Virgen de Guadalupe en Charlotte fue también una fiesta cultural que incluyó danzas folklóricas de El Salvador, México y Honduras, música de mariachi, el tradicional Santo Rosario, el desfile de banderas y una procesión en honor a la Virgen. Es una oportunidad para celebrar, pero también para agradecer.

“Esta celebración es lo más bonito que tenemos relacionado con la iglesia; la gente se une para compartir”. Dijo Alejandro, un voluntario originario de México que ha estado sirviendo en la iglesia durante tres años.

Mientras que Aixa Elías, de Perú, fue principalmente a agradecer. “Este es el segundo año que vengo aquí a la iglesia parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe por mi fe y por muchos milagros que ella me ha concedido. Uno de ellos es mi hermana que la tengo con vida, ella padeció de cáncer, nosotros le pedimos mucho a la morenita y hoy en día mi hermana está curada de la enfermedad, ya tiene cuatro años gozando de salud”, comentó

Aixa Elías llegó a la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en Charlotte para agradecer por la salud de su hermana (Foto: La Noticia).

Una fiesta de fe desafía el temor a los agentes migratorios

Ambos feligreses mencionaron que en comparación con el Día de la Virgen de Guadalupe en Charlotte en el 2024, este año notaron un cambio en la asistencia. Estiman que habría sido de un 20 %.

“Desafortunadamente, por lo que pasó hace poco por migración y todo eso, no hubo mucha gente como los años pasados… El año pasado había demasiada gente, adentro, afuera, gente caminando y en las carpas, pero aun así hoy (11 de diciembre) hubo mucha asistencia”, dijo Alejandro.

Un día antes de la celebración (10 de diciembre), la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe se vio obligada a informar a la comunidad sobre un reporte falso que se hizo en redes sociales sobre la presencia de agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza en sus alrededores. Sin embargo, esto no tuvo efectos para alejar a la comunidad de su tradición católica.

“Yo, como muchas otras personas, no tengo papeles, pero como dicen, si Dios conmigo, pues quien contra mí, he aprendido que si uno está bien, entonces no tiene que temerle a nada”, añadió Alejandro.

“Yo me arriesgué porque mi fe es mi fe y está primero”, dijo Aixa.

Esta preocupación fue la que llevó a la cancelación de ciertos eventos tradicionales, como el homenaje anual del restaurante Tacos El Nevado, que se realizaba desde hacía siete años.

“Nosotros siempre apoyamos a la comunidad, pero desafortunadamente este año, esta temporada, no hicimos el evento por las redadas. No queremos arriesgar a nuestras personas, a nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros clientes”, dijo Víctor Santiago, dueño de la taquería a La Noticia.

Mural de la Virgen de Guadalupe, ubicado en Tacos el Nevado, de la Central Avenue, hecho por la artista mexicana, Rosalía Torres (Foto Yuliana Montiel/ La Noticia).

“Es un momento para acercarnos a Dios”

“Yo creo que es un sentimiento colectivo. Todos estamos con esta tristeza, porque aunque muchos ya tenemos nuestros documentos, nos ponemos en un lugar de los demás y venimos a dejarle nuestras penas a la virgencita a pedirle que nos ayude”, comentó Deydania Arenas, originaria de Guatemala, quien llegó a las 12:00 p.m. a la iglesia, junto a su hija para honrar y rezar a la virgen hasta el amanecer.

Por su parte, el Padre Marvin Navas, párroco de la iglesia, destacó la importancia de esta festividad como una oportunidad para acercarse a la fe.

“Hoy que estamos honrando el día de la Virgen de Guadalupe, también es un momento para acercarnos a Dios, a Él que nos escucha, a Él que nos protege, a Él que nos bendice, y pedirle que en esta fiesta que nuestra madrecita interceda por cada uno de nosotros. Así que, desde aquí, Nuestra Señora de Guadalupe, queremos enviar nuestras bendiciones y pedirle a Dios Todopoderoso que los colme de paz, de amor y bendición”, envió este mensaje a la comunidad.

