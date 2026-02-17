Para muchos pacientes con cáncer las quimioterapias, radioterapias o una extirpación de los órganos con las células cancerígenas es el final de la enfermedad. Este no fue el caso de Ángela Ávalos, a quien le detectaron cáncer recurrente. Ha batallado tres veces y obtenido dos victorias. Aún lucha contra las células cancerígenas que se encuentran en su cerebro, pero no lo hace sola; es acompañada por otras sobrevivientes que conoció gracias a La Casa Rosada, un refugio de esperanza para mujeres como ella.

“Me trataron como una familia más”

Ángela emigró de México a Charlotte hace casi una década. Escapó de la violencia doméstica para ofrecerle un futuro a su hijo y lo hizo a base del trabajo duro.

“Estuve cuatro años trabajando en una fábrica y luego, de ahí, limpiando casas por otros cuatro años, usando muchos químicos. Casi en el 2018 empecé con mareos, náuseas, cansancio y fui a varios doctores, pero no me encontraron nada. Hasta que me desmayé en una tienda y me dijeron que podría ser cáncer. Yo no le tomé mucha importancia, simplemente como al tercer día volví a sentir dolor y como era muy caro, no continué”, dijo a La Noticia.

En septiembre de ese año, luego de escuchar sobre los beneficios del Atrium Health Levine Cancer Institute y de varios días de malestar, le dieron el diagnóstico que cambió su vida. Le detectaron cáncer en la sangre. La explicación que le dieron era que se trataba de un linfoma no Hodgkin. Un tipo de cáncer que inicia en el sistema linfático y afecta el sistema inmunológico. El tratamiento fueron seis meses y 25 quimioterapias.

Durante este tiempo, le hablaron de los beneficios del yoga y de la “Casa Rosada”. Aun renuente, decidió asistir. Cuenta que, a partir de entonces, lo que parecía ser una lucha interna y externa de vida o muerte se convirtió en una nueva oportunidad para ver la vida de otra manera.

“Yo sentía que iba a morirme, que ya no iba a vivir, que estaba sola porque en casa ya no había nadie, todos tenían que ir a trabajar. Sentí una soledad muy fea, recordé que perdí mi trabajo y cuando me invitaron a la Casa Rosada, vi que me recibieron como si ya me conocieran desde antes. Me trataron como una familia más”, recordó.

De la tristeza a la fuerza

La Casa Rosada es un lugar con un programa que reúne a latinas sobrevivientes de cáncer o que estén batallando con él. Para Ángela, este espacio se convirtió en un faro de esperanza, donde pudo hablar sobre su experiencia y encontrar razones para seguir luchando con una sonrisa.

“Al principio yo iba triste, tenía otra mentalidad, pensaba: ¿cómo se verán esas mujeres? ¿Sin cabello como yo? ¿Tristes, como pa’ morirse? Pero cuando crucé la puerta y vi pura sonrisa, fue una sensación que me llenó de vida”, dijo.

Continúo: “Llegué a mi casa ese día con una sonrisa y le dije a mi esposo que estaba en una casa rosada con compañeras que tienen cáncer, sin cabello, unas no tenían chichita, unas con pelucas, pero no vi ninguna lágrima, solo alegría y motivación. De allí me empecé a decir: ‘si ellas han vivido años con esto, ¿por qué yo me voy a morir? Yo sé que voy a vivir‘”.

Para Ángela, la recuperación no ha sido una trayectoria lineal; ha habido muchos altibajos. Entre ellos, su segundo diagnóstico de cáncer recurrente, esta vez en el cerebro en etapa 4. El tratamiento fueron sesiones de 35 radiaciones y 60 quimioterapias y, por primera vez, no tuvo fuerza para ir a la Casa Rosada.

“Allí fue que realmente me tumbó el cáncer. Fue muy fuerte, me dio la neumonía, diabetes y el cáncer todo junto y me dijeron que yo tenía el 50 % de vida. No pude volver a la casa por un año, porque hay días que no podía con tantos dolores, pero cuando volví y escuché que no era la única que pasó por eso, conseguí fuerzas para salir adelante”.

Ese 2019 a Ángela le detectaron un tumor en la columna vertebral con el cual aún lucha. Cuenta que la Casa Rosada se ha convertido en parte de su tratamiento e invita a mujeres que estén pasando por lo mismo a unirse. En especial, si se sienten solas.

¿Qué servicios ofrece La Casa Rosada? “Carolina Breast Friends”, también conocida como La Casa Rosada, fue fundada en el 2003 por Kristy Adams-Ebel, una sobreviviente de cáncer de mama de 32 años. Su idea fue crear una organización sin fines de lucro comprometida para ayudar a personas que estuvieran luchando contra esta enfermedad. Los servicios que ofrece son: Apoyo grupal .

. Mentoría individual

individual Educación a través de la orientación de profesionales

de profesionales Bienestar , que aborda las necesidades de la mente y el cuerpo con sesiones de ejercicios, yoga y masajes.

, que aborda las necesidades de la mente y el cuerpo con sesiones de ejercicios, yoga y masajes. Nutrición , para enseñar la importancia de contar hábitos nutricionales saludables. Se imparten, además,a clases de cocina.

, para enseñar la importancia de contar hábitos nutricionales saludables. Se imparten, además,a clases de cocina. Cuidado personal , con el fin de proveer diferentes técnicas de cuidado de la imagen según cada necesidad detectada.

, con el fin de proveer diferentes técnicas de cuidado de la imagen según cada necesidad detectada. Boutique gratuita de pelucas, prótesis mamaria y sombreros.

Latinas encuentran un segundo hogar en La Casa Rosada

Desde el 2017, la Casa Rosada reúne a latinas una vez al mes. Magbis Núñez es una sobreviviente que formó parte de ese encuentro inicial y que hoy en día, a través de su trabajo como enlace comunitario en el Instituto de Cáncer Levine, de Atrium Health, se ha convertido en una guía y el apoyo de muchas latinas que luchan contra la enfermedad.

“Aquí va a tener una mano amiga que la va a estar apoyando en su transición y también vienen quienes ya terminaron su tratamiento. A veces tenemos clases de mindfulness, de nutrición, salud emocional. Tenemos muchas actividades que les permitirán disfrutar de un compañerismo muy hermoso”, dijo Núñez.

El tercer jueves de cada mes a las 5:30 p.m. se lleva a cabo este programa de La Casa Rosada con Latinas. La dirección es 1607 E Morehead St, Charlotte, NC 28207. Para obtener más información sobre estas sesiones, puede llamar al 704-533-2682 o enviar un correo electrónico a: Magbis.love@atriumhealth.org o visitar:www.carolinabreastfriends.org

